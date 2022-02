По словам Ираклия Кобахидзе, Национальное движение хочет войны в Грузии и Украине

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что оппозиционное Единое национальное движение «явно хочет» видеть войну в Украине и Грузии.

В ответ на критику инициированного Грузинской мечтой проекта резолюции по Украине, в котором не упоминается Россия, Ираклий Кобахидзе заявил, что Единое национальное движение — это «своего рода партия войны».

«Резолюция (ее проект), ее текст сформулированы именно так, как это отвечает нашим государственным интересам», — сказал он, подчеркнув, что оппозиция не должна мешать проводить внешнюю политику, «результатом которой является мир и безопасность в Грузии».

Вспоминая российско-грузинскую войну в августе 2008 года, председатель Грузинской мечты отметил, что оккупация 20% территории страны стала результатом шагов, предпринятых администрацией правительства Единого национального движения.

Парламент обсуждает проект резолюции Грузинской мечты по Украине сегодня на первом заседании весенней сессии сегодня.

Грузинская мечта впервые обнародовала проект резолюции 26 января после консультаций с оппозицией. В тот же день депутат от ЕНД Хатиа Деканоидзе заявила, что оппозиция не может быть со-инициатором резолюции, в которой не упоминается «военная агрессия со стороны Российской Федерации».

Правящая команда и оппозиция начали консультации после того, как 24 января Единое национальное движение, Лело и Стратегия Агмашенебели призвали депутатов правящей Грузинской мечты занять единую позицию в поддержку Киева, на фоне угрозы российского вторжения в Украину и требования об отказе принять Украину и Грузию в НАТО.

По утверждению оппозиции, своей сдержанной политикой власти Грузинской мечты занимают лестную позицию по отношению к России.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)