Содокладчики ПАСЕ завершили визит в Тбилиси

Члены Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция) встретились с депутатами Грузинской мечты и оппозиции, а также с генеральным прокурором Ираклием Шотадзе и завершили свой визит в Тбилиси 10 декабря.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, в ходе встречи с председателем Грузинской мечты Ираклием Кобахидзе, а также с депутатами правящей команды Мариам Лашхи, Ираклием Чиковани и Гиви Миканадзе стороны обсудили текущие политические процессы, реализованые реформы и планы на будущее. «На встрече мы поделились с ними информацией по всем вопросам, связанным с развитием внутриполитических процессов в Грузии. Мы затронули абсолютно все актуальные вопросы», — сказал после встречи председатель Грузинской мечты.

По словам вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, депутаты от Грузинской мечты предоставили мониторам «информацию и аргументы, которые мы считаем обоснованными и отражающими реальность».

По сообщению пресс-службы Парламента, 10 декабря содокладчики ПАСЕ встретились с депутатами от Единого национального движения Акакием Минашвили и Заалом Удумашвили, с которыми обсуждали вопросы, связанные с находящимся в заключении бывшим президентом Михаилом Саакашвили, а также реформу судебной и избирательной систем.

«Мы также говорили о том, что если мы хотим преодолеть кризис в стране, необходимо прекратить политические преследования, избирательное правосудие и месть», — сказал Акакий Минашвили, добавив, что мониторам они также сообщили, что Михаил Саакашвили «является жертвой пыток, негуманного, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, политического преследования и мести».

«Мы отметили, что те, кто занимает позицию, отличающуюся от позиции властей, включая лидеров других политических партий, представителей критических СМИ и активистов, подвергаются широкомасштабному преследованию», — сказал он.

Минашвили также отметил, что «для того, чтобы у страны был шанс на экономическое развитие, необходима независимая судебная система и провести настоящую реформу». После этого он подверг критике власти Грузинской мечты за назначение судей в нарушение Соглашения от 19 апреля, добавив, что «без избирательной реформы, досрочных свободных и справедливых выборов, на которых граждане смогут избрать власть, которой они могут доверять, страна не выйдет из кризиса».

Как сообщает пресс-служба Парламента, содокладчики ПАСЕ также встретились с членами парламентской политической группы Лело — Бадри Джапаридзе, Давидом Усупашвили, Аной Нацвлишвили и Саломе Самадашвили, где обсудили, среди прочего, судебную реформу и реализацию Соглашения от 19 апреля.

«На встрече обсуждались шаги, предпринятые Грузинской мечтой в ущерб стране, начиная с одностороннего выхода из Соглашения от 19 апреля, продолжая враждебной риторикой, созданием иконы врага, политизации правосудия, давления на СМИ и политических оппонентов и постоянным инициированием напряженности в стране», — заявила Ана Нацвлишвили.

В тот же день содокладчики встретились с депутатом партии «Граждане» и вице-спикером Леваном Иоселиани, с которым обсудили политическую поляризацию в стране, а также реформу судебной системы и поправки к Конституции.

«Я сказал им, что важно провести конституционную реформу, о которой мы договорились, и для следующих выборов иметь такой барьер, который преодолеют политические партии, и чтобы Парламент был многообразным», — сказал Леван Иоселиани.

Мониторы ПАСЕ также встретились с депутатами Европейских социалистов — Придоном Инджия и Давидом Зилфимиани, чтобы обсудить, среди прочего, конституционные изменения и избирательную реформу. «Мы подтвердили нашу позицию, что было бы хорошо принять поправку к Конституции, которую мы поддержали на первом слушании и поддержим позднее», — сказал Придон Инджия.

Содокладчики встретились с депутатами нового политического центра Гирчи — Херманом Сабо и Александром Раквиашвили, а также с независимым депутатом — Тамар Кордзаия и депутатом от партии Закон и правосудие Тамар Чарквиани, а также с депутатами вне фракций — Хатуной Самнидзе, Тариэлем Накаидзе и Паатой Манджгаладзе.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в ходе встречи с Ираклием Шотадзе 10 декабря стороны обсудили важность сотрудничества между прокуратурой и офисом Совета Европы в Грузии, обсудили совместно реализуемые проекты и проводимые реформы. Также была подчеркнута важность сотрудничества.

В ходе визита мониторы ПАСЕ встретились с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури, председателем Парламента Кахой Кучава и членами парламентского Юридического комитета, а также с народным защитником Нино Ломджария, руководителями дипломатических миссий и представителями неправительственного сектора.

