Члены ПАСЕ призвали Грузию защищать права ЛГБТ + людей

26 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы опубликовали письменное заявление, в котором призвали власти Грузии принять меры для защиты ЛГБТ + людей от насилия и дискриминации.

Отметив, что ультраправых демонстрантов не удалось сдержать во время гомофобных погромов 5 июля, подписанты документа заявили, что реакция властей на события того времени показала, что государство не обеспечило соблюдение прав человека, что является нарушением прецедентного права Европейского суда по правам человека.

В заявлении, автором которого является Кристоф Лакруа, говорится, что организаторам «Тбилиси Прайда» «пришлось отменить» запланированное на 5 июля мероприятие после того, как ультраправые демонстранты ворвались в их офисы и напали на журналистов.

Подписанты напомнили властям Грузии об их «долге и ответственности» «защищать конституционные права и свободы всех граждан, а также права человека» и призвали «привлечь к ответственности всех тех, кто применяет насилие против тех, кто мирно осуществляет свои права».

В документе, который был опубликован 1 октября, отмечается рост разговоров, направленных на делегитимацию идентичностей ЛГБТ +. В документе также говорится, что «организованные группы ненависти и ультраправые движения используют оскорбительные выражения в качестве оружия» для «создания враждебной среды» против ЛГБТ + людей.

