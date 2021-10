Новые подробности дела Михаила Саакашвили

В рамках расследования, начатого по делу о «незаконном пересечении» государственной границы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, грузинские правоохранители задержали 3 человека.

По заявлению Генеральной прокуратуры, двое из них были задержаны 3 октября. По заявлению ведомства, несмотря на то что задержанные знали, что бывший президент разыскивается за «совершение тяжких преступлений», «29 сентября после незаконного пересечения границы его доставили на своем автомобиле в одно из селений в Самегрело (регион в Западной Грузии)», откуда бывший президент направился в Тбилиси.

Задержанные находятся под следствием по статье 375 (часть 2) Уголовного кодекса, которая касается «непредумышленного сокрытия тяжкого преступления» и карается лишением свободы на срок от 1 до 4 лет.

Ранее, 1 октября, правоохранители задержали владельца квартиры, в которой проживал Михаил Саакашвили в Тбилиси, по обвинению в сокрытии преступления. Тбилисский городской суд избрал сегодня обвиняемому предварительное заключение. В случае признания виновным ему грозит до двух лет лишения свободы.

Сегодня сторонники Михаила Саакашвили и члены оппозиционного Единого национального движения собрались у пенитенциарного учреждения № 12 в Рустави, чтобы выразить свою поддержку и солидарность с бывшим президентом.

Саакашвили объявил голодовку в тюрьме, заявив, что не прекратит голодовку, пока он и задержанные из-за него люди не будут освобождены.

Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013 году, после окончания своего второго президентского срока и через год после прихода к власти «Грузинской мечты».

Помимо незаконного пересечения границы, в 2018 году бывший президент уже был признан судом виновным по делу Сандро Гиргвлиани и избиения бывшего депутата Парламента Валерия Гелашвили. В сумме Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы.

Бывшему президенту также были предъявлены обвинения в растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении в телекомпанию «Имеди». Экс-президент отрицает все выдвинутые против него обвинения и считает их политически мотивированными.

