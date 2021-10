Дело Михаила Саакашвили: МВД Грузии задержало еще одного человека

Министерство внутренних дел Грузии сообщило 20 октября о задержании еще одного человека в рамках продолжающегося расследования незаконного пересечения государственной границы Грузии бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

Задержанный находится под следствием по части второй статьи 375 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного сокрытия тяжкого преступления и предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

Ранее по этому же обвинению МВД задержало еще 3 человек. По сообщению ведомства, двое из них помогли экс-президенту передвигаться на автомобиле, а один из них уступил ему квартиру в Тбилиси. Всем троим суд избрал в качестве меры пресечения предварительное заключение.

Защитники интересов задержанных называют обвинение абсурдным и заявляют, что в Уголовном кодексе Грузии нет статьи о сокрытии преступника.

Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, покинул страну в 2013 году, после истечения своего второго президентского срока и через год после прихода к власти команды Грузинской мечты.

Президент Саакашвили был обвинен грузинским правосудием по нескольким делам. В 2018 году суд признал Саакашвили виновным в помиловании осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Экс-президенту также предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и о разгоне акций протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». Саакашвили отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными.

Генеральная прокуратура заявила 1 октября, что МВД также расследует дело в отношении Саакашвили о незаконном пересечении границы, которое предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

