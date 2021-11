Михаил Саакашвили доставлен на заседание суда

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится на лечении в Горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки, сегодня доставлен на заседание суда по его же делу. Тбилисский городской суд рассматривает дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». В этом деле экс-президент обвиняется в превышении полномочий.

Возле Тбилисского городского суда собрались сторонники Саакашвили. Ситуация на месте обострилась после того, как сторонники перелезли через ближайший забор. Согласно распространенной информации, полиция использовала так называемый «перцовый спрей» для очистки территории.

На распространенной видеозаписи видно, как нескольким людям оказывают помощь в машину скорой помощи. После этого активисты перекрыли дорогу, ведущую к зданию суда.

Комментарии на перевод Михаила Саакашвили в зал суда

«Мы рады, что здоровье Михаила Саакашвили позволило ему присутствовать (на судебном процессе)», — сказала посол США в Грузии Келли Дегнан. Она также напомнила, что ранее США призвали власти Грузии обеспечить присутствие Саакашвили на слушаниях своих дел, на что он имеет право.

Посол США также подчеркнула, что «Конституция Грузии закрепляет право на справедливое судебное разбирательство для всех подсудимых, включая право лично присутствовать на судебном процессе при желании».

Она также выразила надежду, что сторонники Саакашвили будут действовать ответственно во время судебного процесса и «не будут вмешиваться в администрирование правосудия».

Предыстория

Ранее, 10 ноября, Специальная пенитенциарная служба отказалась разрешить Саакашвили присутствовать на продолжающемся судебном заседании по тому же делу, сославшись на риски для безопасности и здоровья тогда еще голодающего экс-президента. Михаил Саакашвили не смог присутствовать в суде также 14 и 16 ноября, где обсуждались дела о растрате бюджетных средств и незаконном пересечении границы.

16 ноября Офис народного защитника Грузии призвал Специальную пенитенциарную службу с обеспечить, чтобы экс-президент присутствовал на его собственных судебных процессах. Омбудсмен также обратился в суд с просьбой разрешить Саакашвили защищать свои права. 18 ноября пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс настоятельно призвал власти Грузии разрешить Саакашвили присутствовать на продолжающихся судебных слушаниях «в соответствии с международным правом».

Бывший президент Михаил Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию в конце сентября этого года, был задержан 1 октября правоохранителями, за день до местных выборов. Он объявил голодовку в день ареста и прекратил ее только 19 ноября, после того, как был переведен в Горийский военный госпиталь. Саакашвили уже осужден заочно по двум делам. Ему инкриминируют еще три дела, в том числе незаконное пересечение границы. Саакашвили отрицает выдвинутые против него обвинения и называет их политически мотивированными. Первоначально Михаил Саакашвили был помещен в тюрьму Рустави, а затем, 8 ноября, его перевели в тюремную больницу в Глдани в связи с ухудшением здоровья. Саакашвили был доставлен в Горийский военный госпиталь 19 ноября после того, как накануне его здоровье значительно ухудшилось. Он также на время потерял сознание.

Материал будет обновляться…

