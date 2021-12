7-8 декабря прошел очередной, 55-й раунд Женевских международных дискуссий.

Женевские переговоры, которые начались после войны августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством Евросоюза, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Встречи проходят в двух рабочих группах, одна из которых обсуждает вопросы мира и безопасности, а другая — гуманитарные вопросы.

Позиция Тбилиси

По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, основными вопросами 55-го раунда дискуссий были процесс «усиленной де-факто аннексии» оккупированных территорий, освобождение незаконно задержанных граждан Грузии и обеспечение свободного передвижения по линии оккупации.

В Тбилиси подчеркнули, что договоренности, достигнутые между Россией и оккупированными территориями, в том числе программа создания единого социально-экономического пространства с Абхазией, направлены на интеграцию оккупированных регионов Грузии в российскую военную, политическую, экономическую и социальную систему. Как сообщает МИД Грузии, заместитель министра Лаша Дарсалия подчеркнул, что эти «деструктивные шаги» являются очередной незаконной попыткой насильственного изменения границ суверенного государства в Европе.

Делегация Грузии акцентировала внимание на продолжающуюся милитаризацию оккупированных территорий, незаконные военные учения и нарушения воздушного пространства Грузии, а также на возведение колючей проволоки и искусственных заграждений на линии оккупации представителями ФСБ России. В МИД заявили, что Тбилиси также осудил провокационные заявления Москвы о проведении т.н. делимитации-демаркации на линии оккупации».

Подтвердив приверженность Тбилиси неприменению силы, заместитель министра иностранных дел охарактеризовал незаконную «бордеризацию» и похищения граждан Грузии как применение силы Москвой против Грузии и угрозу применения силы. Тбилиси призвал Москву выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года.

Что касается гуманитарной ситуации, Тбилиси поднял вопрос о дискриминации этнических грузин в обоих оккупированных регионах. Кроме того, поднимались вопросы регистрации проживающих на оккупированных территориях грузин в качестве иностранцев, запрета обучения на родном языке в детских садах и школах, а также нарушения права на частную собственность.

Грузинские участники также потребовали немедленного освобождения уроженца Гали Ираклия Бебуа без предварительных условий, а также исполнения правосудия в связи с убийствами Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили.

Грузинская делегация выразила надежду, что заседания Гальского механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), приостановленные из-за списка Отхозория-Татунашвили 3 года назад, будут возобновлены.

В МИД Грузии заявили, что участники из Москвы, Сухуми и Цхинвали политизировали вопрос безопасного и достойного возвращения ВПЛ в свои дома, и покинули переговоры.

Позиции России, Цхинвали и Сухуми

В МИД России заявили, что Москва в очередной раз призвала Тбилиси, с одной стороны, и Сухуми и Цхинвали, с другой, подписать соглашение о неприменении силы.

В ведомстве отметили, что актуальность подобного документа значительно возрастает, учитывая интенсивную военно-учебную деятельность США и НАТО на территории Грузии и в Черном море.

Министерство также заявило, что Сухуми предприняло шаги для скорейшего возобновления Гальских заседаний МПРИ, добавив, что делимитация и демаркация линий оккупации внесут реальный вклад в обеспечение безопасности.

Российская сторона назвала ежегодную резолюцию ООН по ВПЛ по инициативе Грузии «крайне политизированной», заявив, что обсуждение документа в ООН без представителей оккупированных территорий «по-прежнему блокирует обсуждение данной проблематики в женевском формате».

«МИД» Абхазии заявило, что Сухуми выразил готовность возобновить Гальские заседания МПРИ и представил несколько предложений для этого.

Сухуми выразил озабоченность по поводу поддержки США и НАТО «растущего военного потенциала Грузии» и сосредоточил внимание на перспективах членства Грузии в НАТО, регулярных визитах американских военных кораблей в Черное море и «постоянных нарушениях воздушного пространства Абхазии иностранными гражданскими и военными судами».

Участники из Сухуми отметили, что эскалация напряженности представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе.

Как сообщает информационное агентство «Рес», цхинвальские участники подняли вопрос по блокпосту грузинской полиции Чорчана-Цнелиси, отметив, что «это крайне негативно влияет на ситуацию».

Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий

Сопредседатели дискуссий заявили, что участники обсудили вопросы свободного передвижения, оформления документов и выезда за границу, арестов, а также нераскрытые дела о пропавших без вести лицах и проблемы безопасности в определенных местах.

Сопредседатели заявили, что, несмотря на «конструктивное участие», по некоторым гуманитарным вопросам, в том числе, главному вопросу о ВПЛ и беженцах, дискуссия не состоялась, поскольку некоторые участники покинули встречу.

Сопредседатели приветствовали продолжение встреч МПРИ в Эргнети и подчеркнули положительные сигналы о возможности возобновления подобных встреч в Гали.

Сопредседатели призвали всех участников активизировать свои усилия по укреплению доверия и конструктивно участвовать в обсуждениях на техническом уровне, в том числе с международными гуманитарными и правозащитными организациями.

Следующий раунд дискуссий состоится в Женеве 29-30 марта 2022 года.

