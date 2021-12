В ОБСЕ Лавров говорит о соглашении против расширения НАТО

Выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме 2 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил позицию Москвы по подписанию «юридически обязывающего» соглашения о прекращении дальнейшего расширения НАТО в Восточной Европе, особенно в Грузии и Украине.

«В диалоге с Соединёнными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России», — заявил Лавров со ссылкой на слова президента России Владимира Путина.

Он также сказал, что Москва представит соответствующие предложения в ближайшее время, добавив, что ОБСЕ может сыграть «очень полезную роль» в этом вопросе. «Пришло время трансформировать правильные слова в долгосрочные, юридически обязывающие гарантии безопасности – это императивное условие предотвращения скатывания к конфронтационному сценарию» — заявил он.

Лавров назвал решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года, согласно которому Грузия и Украина станут членами альянса, «миной в самое основание конструкции европейской безопасности». По его словам, «один раз в августе 2008 г. уже «рвануло», когда пребывавший в эйфории от НАТО-перспективы М.Н.Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте».

Лавров также ответил на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сделанное несколько дней назад, согласно которому Россия не имеет права голоса в вопросе расширения альянса. По словам главы МИД России, «те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и твердят, что в вопросе расширения НАТО «третьи страны» не имеют права высказывать свою позицию, играют с огнем.».

Российские войска вторглись в Грузию 7 августа 2008 года, что привело к непродолжительной российско-грузинской войне в Цхинвальском регионе и признанию Кремлем независимости регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона 26 августа 2008 года.

