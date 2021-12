Давид Залкалиани принял участие в Министериале иностранных дел НАТО

Министр иностранных дел и вице-премьер Грузии Давид Залкалиани 1 декабря принял участие в Министериале иностранных дел НАТО в Риге, куда был приглашен вместе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулеба.

В беседе с журналистами Залкалиани сказал, что «очень важно, чтобы роль Грузии как страны-аспиранта была должным образом оценена», добавив, что Североатлантический союз должен уделять приоритетное внимание безопасности Черного моря и политике открытых дверей НАТО.

Он также подчеркнул, что приглашение Грузии и Украины на Министериал НАТО является «еще одним доказательством того, что прогресс Грузии и Украины на пути интеграции в НАТО хорошо воспринят нашими партнерами по НАТО».

Со своей стороны генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что «Грузия и Украина являются ближайшими партнерами НАТО, вносят свой вклад в операции и миссии НАТО и стремятся присоединиться к Североатлантическому союзу».

«Союзники поддерживают решения, принятые на Саммите в Бухаресте, и готовы оказать политическую и практическую поддержку Грузии и Украине», — сказал он. Напомнив о Брюссельском саммите 2021 года, генеральный секретарь подчеркнул решительную поддержку глав государств и правительств стран НАТО в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины.

По итогам Министериала МИД Грузии заявил, что встреча подтвердила приверженность НАТО Декларации Бухарестского саммита 2008 года, согласно которой Грузия и Украина станут членами альянса.

По сообщению МИД Грузии, на Министериале в Риге был принят специальный доклад о странах-аспирантах, в котором отражен прогресс, достигнутый странами-аспирантами на пути интеграции в НАТО, а также конкретные механизмы и новые направления помощи кандидатам на пути вступления в НАТО.

Рижская встреча министров предшествовала саммиту НАТО 2022 года в Мадриде, на котором Североатлантический союз примет свою следующую стратегическую концепцию.

По информации Министерства иностранных дел Грузии, грузинская сторона разработала и представила Североатлантическому альянсу свое видение интеграции страны в НАТО с точки зрения усиления как практической, так и политической поддержки. В то же время у министра Залкалиани была возможность озвучить ожидания Грузии от предстоящего саммита.

