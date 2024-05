Министр международного развития и сотрудничества Швеции находится с визитом в Грузии

Министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсель находится с визитом в Грузии. 7 мая он встретился с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и представителями оппозиции. В рамках визита также запланирована встреча с представителями неправительственных организаций.

В беседе с представителями СМИ после встречи с оппозицией министр Форсель заявил, что развитие событий вокруг законопроекта об «иностранных агентах» станет основной темой его встреч в Грузии. Он подчеркнул позицию Евросоюза, что закон об «иностранных агентах» не соответствует требованиям Евросоюза. Он также сказал, что партнеры Грузии будут продолжать и усиливать свою поддержку реформ и местных организаций гражданского общества.

После встречи с министром Форселем оппозиционные политики Зураб Джапаридзе («Гирчи – больше свободы») и Ана Бучукури («За Грузию») заявили, что основной посыл заключается в том, что в условиях этого закона «Грузия не может сделать шаг вперед к Евросоюзу».

Сегодня же шведский министр встретился с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. В ходе встречи разговор коснулся двусторонних отношений. По данным Администрации правительства Грузии, одной из тем разговора стал проект закона «О прозрачности иностранного влияния». Премьер-министр отметил, что «цель законопроекта – раз в год представлять финансовые декларации неправительственных организаций и соответствующих СМИ, что будет способствовать укреплению государственного суверенитета Грузии». Стороны также обсудили вызовы безопасности в регионе и процесс европейской интеграции Грузии. Премьер-министр подчеркнул «усилия правительства Грузии на этом пути и важность поддержки западных партнеров».

