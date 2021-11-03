Центр Сухуми, Абхазия, Грузия. Фото: www.sukhumcity.ru
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Несмотря на требования об отставке, «министр ВД» Абхазии вернулся к работе

03/11/2021 - 13:06
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Несмотря на требования об отставке, лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания решил оставить на должности «министра внутренних дел» Дмитрия Дбара, временно отстраненного от должности в связи с инцидентом со стрельбой, который имел место 30 сентября.

О решении стало известно 2 ноября, после того как «прокуратура» не нашла признаков преступления в действиях Дбара во время инцидента, в котором участвовали оппозиционный «депутат», ветераны войны и милиционеры.

«Такого рода инциденты в дальнейшем недопустимы.», — сказал Бжания Дбару, которому было назначено только дисциплинарное наказание.

«Я сам родился в семье ветерана Отечественной войны народа Абхазии (вооруженного конфликта 1992-93 гг.) и рос в окружении ветеранов», — обратился Дбар к Бжания, — «С первого дня я хотел принести свои извинения пострадавшим в данном инциденте и лично пожать им руку, но мне не представилась такая возможность».

Полномочия Дбара были приостановлены 3 октября, хотя призывы к его отставке с тех пор не прекращадись.

31 октября Совет ветеранов и молодежи села Адзюбжа принял заявление, которая содержит призыв к отставке Дбара.

Они выразили «крайнюю озабоченность» моральным и этическим пренебрежением инцидента со стороны абхазских лидеров и «преступной фальсификацией» со стороны «прокуратуры» и объявили план поведения митинга в Сухуми 4 ноября.

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03/11/2021 - 13:06
1 1 minute read

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