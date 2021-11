Посольство США разочаровано, что Парламент продолжает назначать судей

Посольство США в Грузии «разочаровано» тем, что Парламент Грузии продолжает процесс назначения судей Верховного суда.

В заявлении, опубликованном 26 ноября, посольство также выразило обеспокоенность тем, что Парламент продолжает процесс назначения «до завершения независимой оценки предыдущих волн судебной реформы», как это было согласовано политическими лидерами 19 апреля в документе, подписанном оппозицией и правящей командой.

В заявлении также говорится, что назначение судей происходит без участия несудебных членов Высшего совета юстиции. Места пяти из шести несудебных членов совета, состоящего из 15 человек, по сей день являются вакантными.

«В то время, когда Высший совет юстиции и Парламент в спешке провели процесс назначения судей за последний год, никаких действий по назначению несудебных членов Совета юстиции предпринято не было, несмотря на то, что эти должности оставались вакантными в течение нескольких месяцев», — говорится в заявлении, где также подчеркивается, что грузинский народ через несудебных членов Высшего совета юстиции должен иметь право голоса при отборе этих влиятельных и важных судей».

«Исключение независимых голосов из этого процесса еще больше усиливает впечатление, что назначение судей Верховного суда происходит без значительной прозрачности, подотчетности и беспристрастности», — заявили в посольстве.

Посольство «настоятельно» призвало Парламент отдать «приоритет» назначению несудебных членов Высшего совета юстиции перед назначением судей. «Ближайшие партнеры и сторонники Грузии, а также политические лидеры Грузии согласны с тем, что судебная реформа должна продолжаться», — говорится в заявлении посольства.

«Теперь цель должна заключаться в создании беспристрастной, прозрачной и основанной на заслугах судебной системы, в отношении которой грузинский народ будет иметь полное доверие и которая обеспечит полноценное участие многих квалифицированных и добросовестных судей и юристов, которая честно служит укреплению верховенства закона», — говорится в заявлении.

25-26 ноября в Парламенте проходят слушания четырех кандидатов в судьи Верховного суда — Геннадия Макаридзе, Нино Сандодзе, Тамар Окропиридзе и Теи Дзимистарашвили. Процесс происходит на фоне критики со стороны гражданского сектора.

Ранее, в июле 2021 года, правящая партия назначила шестерых судей Верховного суда бессрочно, что также вызвало широкую критику.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)