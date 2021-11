Комиссар Совета Европы по правам человека выражает поддержку народному защитнику Грузии

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович 23 ноября назвала неприемлемыми «публичные нападки депутатов Парламента Грузии» на омбудсмена Нино Ломджария за ее работу, которую она и ее аппарат выполняют в связи с содержанием под стражей бывшего президента Михаила Саакашвили и его голодовкой.

Заявление было сделано после того, как председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе 18 ноября назвал заключение группы врачей, созданной омбудсменом для наблюдения за состоянием здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, «фейком» и возложил на них «прямую ответственность» за возможные последствия.

Комиссар Совета Европы по правам человека заявила, что этот вопрос был главной темой ее повестки дня во время встречи 22 ноября с находящимся в Страсбурге с визитом председателем Грузинской мечты Ираклием Кобахидзе и председателем парламентского Комитета по европейской интеграции Макой Бочоришвили.

Дуня Миятович похвалила Нино Ломджария и ее аппарат «за их усилия по поддержанию высочайших стандартов защиты лиц, на которых распространяется юрисдикция властей Грузии».

Комиссар отметила, что в соответствии с руководящими принципами Венецианской комиссии по защите и содействию института омбудсмена государства-члены обязаны эффективно защищать своих омбудсменов «от любых угроз или действий, направленных на то, чтобы помешать их эффективному функционированию».

«Я призываю власти Грузии обеспечить, чтобы народный защитник, его аппарат и связанные с ним эксперты могли работать в среде, которая поможет им выполнять свой мандат независимо, эффективно и безопасно», — сказала Дуня Миятович.

По ее словам, крайне важно, чтобы все граждане Грузии, а также международные партнеры страны могли положиться на опыт народного защитника.

Аппарат омбудсмена призвал ООН, Совет Европы, БДИПЧ/ОБСЕ, а также дипломатические миссии, аккредитованные в Грузии, изучить заявление лидера Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, как «попытку нападения и запугивания независимого конституционного органа и его экспертов».

