Народный защитник критикует Ираклия Кобахидзе за попытку «запугивания»

Аппарат Народного защитника Грузии подверг критике председателя правящей Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе за «попытку атаковать и запугать независимый конституционный орган и его экспертов».

Незадолго до заявления омбудсмена Ираклий Кобахидзе назвал заключение группы врачей, созданной народным защитником для мониторинга состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, «фейком» и возложил на них «прямую ответственность» за возможные последствия.

Аппарат омбудсмена заявил, что председатель правящей партии «без каких-либо правовых аргументов» пытается говорить о возможной будущей ответственности омбудсмена и экспертов «по какой-то абстрактной причине».

Согласно тому же заявлению, Кобахидзе пытался оказать давление на народного защитника и экспертов из-за их взгляды, высказанные по профессиональному признаку, что противоречит как Конституции Грузии, так и международным принципам.

«Народный защитник Грузии сталкивается с препятствиями в выполнении своего мандата и существует риск того, что в будущем эксперты откажутся от сотрудничества с народным защитником», — говорится в заявлении Аппарата народного защитника.

Аппарат омбудсмена обратился к ООН, Совету Европы, БДИПЧ/ОБСЕ и дипломатическим миссиям, аккредитованным в Грузии, с просьбой изучить этот факт.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)