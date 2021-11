Партия Гахария предлагает сотрудничать ЕНД и ГМ в Сакребуло

Политический секретарь партии бывшего премьер-министра Георгия Гахайрия «За Грузию» Кахабер Кемоклидзе на сегодняшнем брифинге предложил правящей Грузинской мечте и оппозиционному Единому национальному движению схему трехстороннего сотрудничества в муниципальных сакребуло (муниципальные собрания).

По его словам, в муниципалитетах, где мандаты партии «За Грузию» имеют решающее значение, кандидатов на пост председателя будет выдвигать эта партия. Кемоклидзе выразил надежду, что Грузинская мечта и Национальное движение их поддержат, а сами представители этих партий займут должности заместителей председателя сакребуло.

«Это еще один шаг с нашей стороны для того, чтобы действовать в интересах каждого муниципалитета и граждан страны, и избежать любого кризиса в муниципальных сакребуло», — сказал он.

Партия Георгия Гахария будет играть решающую роль в избрании кандидатов на пост председателя как минимум 6 из 7 муниципальных сакребуло, в которых Грузинская мечта не смогла получить большинство.

Голоса партии «За Грузию» будут решающими как для Грузинской мечты, так и для Национального движения в муниципалитетах Батуми, Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку и Сенаки. В седьмом муниципалиете – в Мартвили — Грузинская мечта может заключить сотрудничество с Европейскими социалистами и избрать председателя сакребуло без помощи остальной оппозиции.

Бывший премьер-министр Георгий Гахария 7 октября, через несколько дней после выборов в органы самоуправления, предложил Грузинской мечте и Национальному движению провести переговоры о сотрудничестве. Тогда партия Гахария пообещала поддержать на пост председателя сакребуло любого кандидата, по которому смогут достичь соглашения правящая команда Единое национальное движение.

В ответ правящая партия отклонила предложение. Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил тогда, что правящая команда легко сможет сформировать большинство путем индивидуального сотрудничества с членами сакребуло.

Георгий Гахария основал новую партию в мае этого года после ухода в отставку с должности премьер-министра. Партия категорически отказывается сотрудничать с Грузинской мечтой и ЕНД в индивидуальном порядке.

Партия Георгия Гахария получила 7,808% голосов на выборах в органы самоуправления 2 октября в масштабах Грузии и 8,94% — в Тбилиси.

Парламент Грузии уже принял в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение числа заместителей председателя сакребуло во всех муниципалитетах до трех заместителей. В настоящее время в муниципалитетах с числом избирателей более 100 000 председатель сакребуло может иметь двух заместителей, в то время как в муниципалитетах меньшего размера может быть только один. В Тбилиси это количество не уточняется.

