Партия Гахария предлагает сотрудничать ЕНД и ГМ в Сакребуло
Политический секретарь партии бывшего премьер-министра Георгия Гахайрия «За Грузию» Кахабер Кемоклидзе на сегодняшнем брифинге предложил правящей Грузинской мечте и оппозиционному Единому национальному движению схему трехстороннего сотрудничества в муниципальных сакребуло (муниципальные собрания).
По его словам, в муниципалитетах, где мандаты партии «За Грузию» имеют решающее значение, кандидатов на пост председателя будет выдвигать эта партия. Кемоклидзе выразил надежду, что Грузинская мечта и Национальное движение их поддержат, а сами представители этих партий займут должности заместителей председателя сакребуло.
«Это еще один шаг с нашей стороны для того, чтобы действовать в интересах каждого муниципалитета и граждан страны, и избежать любого кризиса в муниципальных сакребуло», — сказал он.
Партия Георгия Гахария будет играть решающую роль в избрании кандидатов на пост председателя как минимум 6 из 7 муниципальных сакребуло, в которых Грузинская мечта не смогла получить большинство.
Голоса партии «За Грузию» будут решающими как для Грузинской мечты, так и для Национального движения в муниципалитетах Батуми, Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку и Сенаки. В седьмом муниципалиете – в Мартвили — Грузинская мечта может заключить сотрудничество с Европейскими социалистами и избрать председателя сакребуло без помощи остальной оппозиции.
Бывший премьер-министр Георгий Гахария 7 октября, через несколько дней после выборов в органы самоуправления, предложил Грузинской мечте и Национальному движению провести переговоры о сотрудничестве. Тогда партия Гахария пообещала поддержать на пост председателя сакребуло любого кандидата, по которому смогут достичь соглашения правящая команда Единое национальное движение.
В ответ правящая партия отклонила предложение. Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил тогда, что правящая команда легко сможет сформировать большинство путем индивидуального сотрудничества с членами сакребуло.
Георгий Гахария основал новую партию в мае этого года после ухода в отставку с должности премьер-министра. Партия категорически отказывается сотрудничать с Грузинской мечтой и ЕНД в индивидуальном порядке.
Партия Георгия Гахария получила 7,808% голосов на выборах в органы самоуправления 2 октября в масштабах Грузии и 8,94% — в Тбилиси.
Парламент Грузии уже принял в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение числа заместителей председателя сакребуло во всех муниципалитетах до трех заместителей. В настоящее время в муниципалитетах с числом избирателей более 100 000 председатель сакребуло может иметь двух заместителей, в то время как в муниципалитетах меньшего размера может быть только один. В Тбилиси это количество не уточняется.
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