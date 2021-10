Гахария предлагает Грузинской мечте и ЕНД трехсторонние переговоры по сакребуло

Бывший премьер-министр и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария сегодня предложил правящей Грузинской мечте и оппозиционному Единому национальному движению провести «открытые трехсторонние переговоры», которые могли бы содействовать формированию «сбалансированных сакребуло (муниципальные советы)».

На местных выборах в Грузии 2 октября партия «За Грузию» набрала 7,79% голосов, заняв третье место после Грузинской мечты и Единого национального движения. Обеим партиям потребуется поддержка партии Гахария, чтобы сформировать большинство в сакребуло Батуми, Рустави и Сенаки.

На сегодняшнем брифинге Гахария отметил, что его партия может сыграть «решающую» роль в формировании сакребуло и избрании председателей сакребуло в «крупных городах Грузии и многих других местах», но добавил, что не намерен «формировать коалицию ни с (Грузинской) мечтой и ни с Национальным движением».

«Наша главная цель — дать возможность двум силам договориться между собой», — сказал Гахария, добавив, что его партия «безусловно» согласится с любым кандидатом, которого они согласуют в этом формате. Судя по всему, бывший премьер имел в виду кандидатов на должности председателей сакребуло.

Георгий Гахария также отметил, что и как Грузинская мечта, так и Национальное движение предлагают его партии тайные переговоры. «С другой стороны, «Мечта» пытается перевербовать наших депутатов в сакребуло различными грязными методами», — добавил он.

По словам Гахария, если правящая партия и Единое национальное движение откажутся от участия в переговорах или не придут к соглашению, партия «За Грузию» будет действовать «по тому же фундаментальному для нас принципу – баланса сил, чтобы не допустить концентрации власти ни на одном муниципальном уровне – функционирования однопартийных сакребуло».

