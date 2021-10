Партия Георгия Гахария не поддержит ни одну партию во втором туре

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который вышел на третье место в борьбе за пост мэра Тбилиси в первом туре местных выборов 2 октября, заявил, что не может призвать избирателей поддерживать Грузинскую мечту или Единое национальное движение в ходе второго тура выборов. Его партия также заняла третье место по пропорциональной части выборов самоуправления в масштабах Грузии.

«Наши избиратели отвергли две радикальные силы, которые создают иллюзию борьбы друг с другом и возвращают страну в прошлое», — заявил Георгий Гахария на брифинге 4 октября, имея в виду правящую Грузинскую мечту и оппозиционное Единое национальное движение.

«Следовательно, мы не можем и не будем говорить им и наносить им оскорбление – сказать им, чтобы они поддержали кого-либо из них», — добавил бывший премьер-министр, подчеркнув, что партия За Грузию поддержит своих кандидатов во втором туре, в том числе Бесариона Бенделиани, который баллотируется на пост мэра муниципалитета Цагери и конкурирует с кандидатом Грузинской мечты Георгием Немсадзе.

Об этом Георгий Гахриария заявил после того, как стало известно, что в 15 муниципалитетах и ​​5 самоуправляющихся городах — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти пройдут вторые туры выборов мэров городов и муниципалитетов.

Партия Георгия Гахария, которую бывший премьер-министр сформировал после того, как покинул Грузинской мечту, на местных выборах 2 октября набрала 8,86% голосов в пропорциональной части в столице и 7,79% — по всей Грузии, и в сакребуло муниципалитетов и самоуправляющихся городов в основном представлена на третьем месте.

По результатам партии Гахария, Грузинской мечте и Единому национальному движению потребуется ее помощь, чтобы получить большинство в сакребуло городов Батуми и Рустави, а также в муниципалитете Сенаки.

Подчеркивая результаты своей партии на выборах в органы самоуправления, Георгий Гахария отметил, что «впервые был создан конкретный рычаг, с помощью которого мы можем бороться и победить правление партий, которые явно склонны к единоличному правлению».

Бывший премьер-министр назвал выборы 2 октября «несправедливыми» и акцентировал внимание на «организованном давлением», «запугивании и преследовании» в отношении своих сторонников и членов партии, а также на нарушениях в день выборов и «ограничении свободы волеизлияния граждан».

Отметив, что выборы 2 октября стали «шагом назад для грузинской демократии», бывший премьер-министр подчеркнул, что «подкуп избирателя, нарушение тайны голосования и «карусели» в день выборов имели системный характер».

Бывший премьер-министр также коснулся приезда в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили, заявив, что это «политический маскарад», который устроили гражданам Грузии Грузинская мечта и Единое национальное движение.

