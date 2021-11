Омбудсмен бьет тревогу после третьего отказа доставить Саакашвили в суд

Аппарат народного защитника Грузии призвал 16 ноября Специальную пенитенциарную службу Министерства юстиции обеспечить присутствие бывшего президента Михаила Саакашвили на его судебных процессах. Омбудсмен также обратился в суд с просьбой дать бывшему президенту возможность защищать свои права.

«Ограничение участия третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в рассмотрении его судебных дел грубо нарушает право на справедливое судебное разбирательство, предусмотренное в Конституции и Европейской конвенцией», — заявил омбудсмен.

Заявление народный защитник опубликовал после того, как Пенитенциарная служба в третий раз не позволила Михаилу Саакашвили присутствовать на обсуждениях его судебных дел. Вчера в Тбилисском городском суде состоялось досудебное заседание по делу о незаконном пересечении границы Михаилом Саакашвили. Ранее Пенитенциарная служба также не позволила Михаилу Саакашвили присутствовать на судебных заседаниях по делам растраты бюджетных средств и 7 ноября 2007 года.

Пенитенциарная служба в качестве причины называет состояние здоровья Михаила Саакашвили и риски безопасности. В частности, ведомство заявляет, что при перевозке Саакашвили в зал суда, существует опасность, что его сторонники заблокируют улицы и создадут хаос.

Народный защитник не разделяет объяснения Пенитенциарной службы и считает, что «на данный момент нет надлежащего аргумента, на основании которого Михаил Саакашвили может быть ограничен в возможности лично явиться в суд».

В ответ на отказ в доставке Саакашвили в суд по причине его здоровья. омбудсмен пояснил, что это «нельзя считать обоснованным аргументом». По его словам, «это практически лишит всех заключенных, объявивших голодовку, возможности участвовать в рассмотрении собственного дела и пользоваться правом на справедливое судебное разбирательство».

Что касается соображений безопасности, народный защитник подчеркивает, что процессуальное законодательство не предусматривает таких рисков. Омбудсмен также отмечает, что срок давности расследования, проводимого Службой государственной безопасности по вопросу возможного государственного переворота, составляет 10 лет, поэтому ссылка на него со стороны Пенитенциарной службой может продолжаться «незаконно, произвольно и перманентно», что «фактически означало бы аннулирования права обвиняемого на защиту».

По имеющимся сведениям, Михаилу Саакашвили также не позволили принять участие в судебных заседаниях 10 и 14 ноября по видеосвязи, а вчера он сам отказался от этого.

По информации Генеральной прокуратуры, Михаил Саакашвили незаконно проник в Грузию в ночь на 29 октября из порта Черноморск на Украине на судне, заходящем в порт Поти. Следствие задержало четырех человек по обвинению в содействии Саакашвили в пересечении границы и перемещении по территории Грузии, а также в предоставлении ему жилья.

После вчерашнего судебного процесса один из адвокатов Михаила Саакашвили Бека Басилаия заявил журналистам, что действия судьи были «прямой люстрацией» того, что привод Михаила Саакашвили на процесс «с самого начала даже формально не планировался». По его словам, зная заранее позиции сторон, судья по делу написал письмо в Пенитенциарную службу, чтобы обвиняемого или доставили в суд или обеспечили дистанционное включение. По словам Басилаия, монитор, на котором появился бы Саакашвили в случае дистанционного включения, был повернут в сторону судьи, что сделало невозможным для присутствующих видеть Саакашвили. При этом, по его словам, также подверглось бы контролю, когда могли заглушить голос Саакашвили. «Они хотят сделать (Михаила Саакашвили) марионеткой судьи», — сказал он.

Михаил Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями 1 октября в Тбилиси. С тех пор он продолжает голодовку 48-й день.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)