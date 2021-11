По словам президента, достоинство Михаила Саакашвили должно быть защищено

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила сегодня на брифинге, что необходимо защитить достоинство бывшего президента Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку в тюремном медицинском учреждении в Глдани. В этом контексте она подвергла критике Специальную пенитенциарную службу за распространение видеозаписей принудительного перевода Саакашвили в тюремное медицинское учреждение.

«Для меня, как для президента, категорически неприемлемо распространение записей, которые нарушают это достоинство и честь», — сказала президент Зурабишвили, добавив, что «сегодняшняя власть нельзя, чтобы стала похожей на своего предшественника в чем-то».

Президент отметила, что «все равны перед законом», но подчеркнула, что «экс-президент не является и не может быть рядовым заключенным».

«Он особый заключенный, потому что все мы, наше общество, международное содружество, требуем выполнения высочайших стандартов. Лицо нашей страны отражается в том, как мы относимся к нему и как будут защищены его достоинство, здоровье и безопасность», — заявила Саломе Зурабишвили.

Продолжение следует…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)