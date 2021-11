პრეზიდენტის თქმით, მიხეილ სააკაშვილის ღირსება დაცული უნდა იყოს

საქართველოს პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დაცული უნდა იყოს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის ღირსება, რომელიც გლდანის ციხის სამედიცინო დაწესებულებაში შიმშილს განაგრძობს. ამ კონტექსტში სპეციალური პენიტენციური სამსახური სააკაშვილის ციხის სამედიცინო დაწესებულებაში ძალის გამოყენებით გადაყვანის ამსახველი კადრების გავრცელების გამო გააკრიტიკა.

„იმ კადრების გავრცელება, რომლებიც ამ ღირსებისა და პატივის შემლახავია, ჩემთვის როგორც პრეზიდენტისთვის, კატეგორიულად მიუღებელია“, – თქვა პრეზიდენტმა და ხაზი გაუსვა, რომ „დღევანდელი ხელისუფლება არ შეიძლება რამეში დაიმსგავსოს წინამორბედს“.

პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ „კანონის წინაშე ყველა თანასწორია“, თუმცა იქვე ხაზი გაუსვა, რომ „ექსპრეზიდენტი არ არის და ვერ იქნება რიგითი პატიმარი“.

„იგი განსაკუთრებული პატიმარია, რამეთუ ყველა, ჩვენი საზოგადოება, საერთაშორისო თანამეგობრობა, მოითხოვს უმაღლესი სტანდარტების შესრულებას. ჩვენი ქვეყნის სახე იმაში გამოიხატება, თუ როგორ მოვეპყრობით მას და თუ როგორ იქნება დაცული მისი ღირსება, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება“, – განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.

