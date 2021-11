Народный защитник: нарушено право Саакашвили на «честь, достоинство и неприкосновенность частной жизни»

По заявлению народного защитника Грузии Нино Ломджария, Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба нарушили право бывшего президента на «честь, достоинство и неприкосновенность частной жизни», распространив кадры принудительного перевода Михаила Саакашвили в тюремную больницу.

Ломджария заявила, что анализ видеозаписи подтвердил, что Саакашвили был переведен в 18-ю пенитенциарную клинику в Глдани «обманным путем и против его воли». Она также отметила, что видеозапись «не полностью и непрерывно отражает соответствующий эпизод», и что в нескольких эпизодах бывший президент находился «в полуобнаженном, унизительном состоянии».

Критикуя цель публикации записи, которую озвучил министр юстиции Рати Брегадзе, народный защитник заявила, что запись была распространена «совершенно в непропорциональной и оскорбительной форме». Министр уверял, что обнародование записей было продиктовано целью информирования общественности и опровержения обвинений адвоката Саакашвили Ники Гварамия, согласно которым, экс-президент подвергся жестокому обращению, и что Саакашвили тащили примерно 30 метров до здания больницы.

По словам Народного защитника, несмотря на обнародование видеозаписи, власти не предоставили полную видеозапись по запросу Службы государственного инспектора, которая расследует предполагаемое жестокое обращение с Саакашвили.

Ломджария потребовала от Министерства юстиции и Пенитенциарной службы «уважать права заключенных и прекратить нарушение личных данных, чести и достоинства Михаила Саакашвили».

