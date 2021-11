Оппозиция не признает результаты выборов и планирует масштабный митинг в субботу

Выступая перед сторонниками оппозиции перед зданием Парламента вечером 31 октября, лидер Единого национального движения и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия заявил, что на следующей неделе оппозиция начнет уличные акции протеста против «сфальсифицированных выборов».

«Эти выборы были не просто сфальсифицированы тотально, но и они пошли на все своим насилием, шантажом и угрозами», — сказал Ника Мелия, подчеркнув, что «результат, который они оформили себе, мы не примем».

По словам Мелия, первый митинг оппозиции состоится 2 ноября в Батуми, где кандидат в мэры Батуми от ЕНД Георгий Киртадзе проиграл кандидату Грузинской мечты Арчилу Чиковани с 1 562 голосами. По предварительным данным, Киртадзе получил 48,982% (36 710 голосов), а его оппонент — 51,018% (38 236 голосов).

Оппозиция также планирует акции в Кутаиси и других муниципалитетах, где кандидаты от Грузинской мечты также победили с небольшим отрывом. Заключительная акция оппозиции состоится в субботу, 6 ноября, в Тбилиси.

Изначально Мелия назвал 7 ноября датой митинга в Тбилиси. Позже лидер партии «Дроа», кандидат в заместители мэра Тбилиси Элене Хоштария уточнила, что акция состоится в субботу, 6 ноября.

7 ноября 2007 г. во время правления ЕНД полиция разогнала акцию протеста оппозиции. В тот же день правоохранители ворвались на телеканалы «Имеди» и «Кавкасиа», после чего их вещание было прекращено. Позже тогдашний президент Михаил Саакашвили объявил в стране чрезвычайное положение. 7 ноября 2007 года с травмами было госпитализировано 508 человек. 7 ноября 2007 г. во время правления ЕНД полиция разогнала акцию протеста оппозиции. В тот же день правоохранители ворвались на телеканалы «Имеди» и «Кавкасиа», после чего их вещание было. Позже тогдашний президент Михаил Саакашвили объявил в стране. 7 ноября 2007 года с травмами было госпитализировано 508 человек.

Мелия пообещал, что акция в Тбилиси будет отличаться от других митингов, и выразил надежду, что она будет масштабнее, чем проведенная 14 октября акция протеста.

Он также отметил, что параллельно с митингами оппозиция будет обжаловать результаты выборов в суде.

«Потому что мы очень уважаем наших стратегических партнеров. Мы хотим убедить наших друзей в то реальности, которая существует, что в этом государстве нет института такого, как суд», — сказал Мелия.

На этом же митинге лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе заявил, что отказывается от депутатского мандата. Хазарадзе пообещал бороться с улицы за свободную Грузию.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)