Фракция Лело бойкотирует парламентские заседания

Парламентская фракция «Лело — Партнерство для Грузии» 2 ноября заявила, что будет бойкотировать заседания Парламента до тех пор, пока власти «должным образом» не будут заниматься здоровьем находящегося в заключении бывшего президента Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку, и «не нейтрализует все опасности, которые могут угрожать его жизни».

Михаил Саакашвили, который был задержан грузинскими правоохранителями 1 октября, продолжает голодовку уже 34 дня. Его личный врач, адвокаты и народный защитник выразили обеспокоенность состоянием его здоровья и требуют, чтобы бывшего президента доставили в гражданскую больницу. Власти заявляют, что в случае необходимости экс-президента переведут в 18-е тюремное медицинское учреждение.

«Мы считаем, что обеспечение здоровья Михаила Саакашвили и его права на жизнь является сегодня главной обязанностью властей Грузии», — заявила депутат Саломе Самадашвили.

Самадашвили, которая покинула Единое национальное движение после подписания Соглашения 19 апреля, также заявила, что правительство и наши международные партнеры должны учитывать, что «страна вступает в тяжелый кризис и это требует соответствующей реакции».

Указывая на гибель первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа при загадочных обстоятельствах в 1993 году, депутат добавила, что «у нашей страны просто нет ресурсов, чтобы перенести еще один трагический случай, который связан с бывшим главой нашего государства».

Еще один представитель фракции Ана Нацвлишвили заявила, что процессы, происходящие вокруг здоровья Михаила Саакашвили,, «не имеют ничего общего с отправлением правосудия или идеей правосудия».

«Это месть политическому оппоненту», — сказала она, добавив, что это подтверждается не только юридическими деталями, но и «постыдными, выходящими за рамки человечности» заявлениями членов Грузинской мечты в адрес Саакашвили.

Отмечая необходимость «немедленного» перевода Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику, Ана Нацвлишвили заявила: «Мы возлагаем полную ответственность за худшие возможные последствия не только на соответствующих чиновников, но и лично Бидзину Иванишвили».

Несмотря на бойкот заседаний, фракция заявила, что примет участие в голосовании по конституционным поправкам.

Во фракцию входят — председатель фракции — Бадри Джапаридзе, Ана Нацвлишвили, Мамука Хазарадзе, Давид Усупашвили, а также независимые депутаты — Саломе Самадашвили, Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе. Примечательно, что Мамука Хазарадзе отказался от депутатского мандата и покидает Парламент.

