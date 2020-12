Зураб Джапаридзе основал новую партию «Гирчи — больше свободы».

Зураб Джапаридзе, бывший лидер либертарианской партии правого толка Гирчи, который недавно отстранился от членов своей команды из-за заявления председателя партии Иаго Хвичия на тему детской порнографии, 26 декабря основал новую партию «Гирчи – больше свободы».

Джапаридзе заявил журналистам, что у его новой партии пока нет конкретных планов из-за экономического кризиса, связанного с Ковид-19, и возникшего после выборов политического тупика. «Наша цель, прежде всего, стать сильнее внутри и вырасти», — сказал он.

Новая партия будет использовать логотип, идентичный старому Гирчи, поскольку, как отметил Джапаридзе, ни он, ни бывшие соратники не признают авторские права.

В партии «Гирчи» произошел раскол после того, как 4 декабря Зураб Джапаридзе заявил, что у него и нескольких других лидеров партии — Иаго Хвичиа, Вахтангом Мегрелишвили и Александром Раквиашвили — «разделились пути».

Заявление Джапаридзе последовало за спорным мнением Иаго Хвичиа, которое было озвучено последним 29 ноября на тему детской порнографии. Хвичия подверг критике полицию за задержание одного человека по обвинению в «приобретении и хранение» материалов детской порнографии, что вызвало недовольство в обществе и у части представителей самой партии Гирчи.

Однако Зураб Джапаридзе отметил, что у его решения было «много причин», но не «содержание заявления Иаго». Он также пояснил, что не собирается «публично говорить» о причинах.

Гирчи впервые баллотировался на парламентских выборах 31 октября 2020 года самостоятельно, набрав 2,89% голосов избирателей. В результате партия получила 4 мандата в Парламенте 10-го созыва, включая Джапаридзе, Хвичия и Мегрелишвили. Гирчи вместе со всеми другими оппозиционными партиями не признает результатов октябрьских парламентских выборов и бойкотирует новый Парламент. Однако Гирчи пока не обращался в ЦИК по поводу отказа от мандатов. Зураб Джапаридзе официально отказался от мандата после ухода из партии.

