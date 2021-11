Минюст Грузии не разрешил омбудсмену Украины встретиться с Михаилом Саакашвили

Министерство юстиции Грузии не разрешило уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой посетить Михаила Саакашвили в 18-м тюремной больницу в Глдани, на окраине Тбилиси.

Омбудсмен Украины, которая до сих пор находится вблизи с учреждением, заявила, что ждет официального ответа об отказе от Министерства юстиции Грузии, а заодно – попытается встретиться с руководителем учреждения или главным врачом чтобы получит информацию о состоянии Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии продолжает голодовку уже 47-1 день.

Украинский омбудсмен прибыла в Грузию 15 ноября, чтобы навестить в тюремной больницу Михаила Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины. По словам Денисовой, она получила письмо от Михаила Саакашвили, в котором он жалуется на ухудшение его здоровья и неудовлетворительные условия в тюремной больнице.

По заявлению Людмилы Денисовой, Посольство Украины в Грузии официально обратилось в Министерство юстиции с просьбой предоставить ей возможность посетить Саакашвили тюремном медицинском учреждении.

Людмила Денисова впервые приехала в Грузию 27 октября и навестила бывшего президента в 12-м учреждении в Рустави.

После встречи Денисова призвала власти Грузии перевести Михаила Саакашвили в гражданскую клинику вместо того, чтобы переводить его в тюремную больницу в случае необходимости. Она также указала на возможное нарушение Европейской конвенции по правам человека в отношении бывшего президента.

На сегодняшнем брифинге министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что пропуск омбудсмена Украины в 18-е тюремное медицинское учреждение «не предусмотрено законодательством Грузии». «В этом нет необходимости», — подчеркнул он.

Еще одной причиной отказа министр Брегадзе назвал «максимальную» защиту здоровья Михаила Саакашвили.

Он также обвинил омбудсмена Украины в «односторонних» оценках после ее первого визита к Саакашвили. «Даже ни одного вопроса нам не задавала о том, соответствует ли та информация действительности, которую ей предоставили», — подчеркнул министр юстиции.

Согласно статье 17 Кодекса Грузии о содержании под стражей, иностранный гражданин имеет право «неограниченно встречаться с представителем дипломатического представительства или консульства своей страны или уполномоченным дипломатическим представителем страны, которая представляет интересы его страны в Грузии».

