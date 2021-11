Властей Грузии критикуют за обращение с Саакашвили и публикацию видеозаписей

Власти Грузинской мечты подверглось критике за видеозаписи, которые были опубликованы Пенитенциарной службой Министерства юстиции, на которых четко видно, что Михаила Саакашвили насильно затащили в 18-ю тюремную больницу в Глдани сотрудники тюрьмы. Этот шаг строго осудили, в том числе Служба государственного инспектора, лидеры гражданского общества и оппозиционные политики.

Служба государственного инспектора обратилась к Министерству юстиции и Специальной пенитенциарной службе с призывом прекратить публиковать видео с персональными данными бывшего президента и «уважать человеческое достоинство, честь и неприкосновенность частной жизни».

Отметив, что продолжение подобной практики соответствующими учреждениями «категорически неприемлемо», государственный инспектор заявил, что это также грозит проведению эффективного расследования со стороны службы, в рамках которого указанные видеозаписи представляют собой доказательства.

Неправительственная организация Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) также подвергла критике Пенитенциарную службу за распространение видео «без всяких на то оснований». АМЮГ раскритиковала соответствующее ведомство за пренебрежение правом на «защиту неприкосновенности частной жизни, чести и достоинства осужденного», несмотря на призывы народного защитника и государственного инспектора.

По словам директора Фонда Открытого общества — Грузия Кети Хуцишвили, опубликовав отснятый материал, органы власти «ясно показали нам, как унижали» и «бесчеловечно обращались с бывшим президентом». По ее словам, запись является «прямым доказательством» для омбудсмена и государственного инспектора, что имело место «серьезное нарушение прав (бывшего) президента».

Председатель Единого национального движения Ника Мелия назвал обнародование видеозаписей «личной местью против одного человека», в частности против третьего президента страны, которому даже не разрешено воспользоваться «несправедливым судом».

Лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе заявил, что, распространяя публично видеозаписи, власти, вероятно, хотят озлобить сотни тысяч сторонников Саакашвили. Он также рассказал о возможной цели «вызвать гражданское противостояние» с использованием этих записей.

По словам лидера Европейской Грузии Гиги Бокерия, целью перевода Саакашвили в тюремную больницу в Глдани «было явно политическое унижение, запугивание, месть этой криминальной культуры, на которую опирается режим (Бидзины) Иванишвили». Он также добавил, что опубликованные записи являются продолжением интересов того же режима, «который радует темные силы внутри страны и врага нашей страны за ее пределами».

Бывший премьер-министр Георгий Гахария также подверг критике власти за публикацию видеозаписей. «Когда ты становишься так похож на твоего «врага», ты уже проиграл! Проиграл своему народу и государству», — написал он в Facebook.

Правящая партия оправдывает принудительный перевод и публикацию видеозаписей

«Народ должен знать, что произошло на самом деле, что не таскали там за волосы (Михаила Саакашвили), разборки с кулаками, физического насилия, что было обычным явлением в тюрьмах, которые контролировал Саакашвили», — заявил вице-спикер Парламента Гия Вольский. По его словам, «когда заключенный, будь то Саакашвили или кто-либо другой, сопротивляется, поместить его туда, куда нужно, таким методом, конечно же, допустимо».

«Но конечно ничего приятного в просмотре этого нет…», — добавил он.

Депутат от Грузинской мечты Гурам Мачарашвили заявил, что «заключенный Саакашвили был доставлен в медицинское учреждение, куда он, к сожалению, отказался войти, и, к сожалению, конвою пришлось принудительно перевести его из-за стабильного состояния здоровья».

По словам депутата, общественность также увидела в видеозаписях, как наносит человек, который «голодал более 40 дней», физическое оскорбление сотрудникам конвоя, а также подтвердилось, что «факт голодовки» Саакашвили «является спекуляцией», как это и утверждала правящая команда.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)