По словам Саакашвили, его «обманным путем» перевели в тюремную больницу

В первом письме из тюремной больницы в Глдани (пригород Тбилиси) объявивший 1 октября голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал, что вчера его «обманным путем» доставили в тюремную больницу. По словам Саакашвили, ему сказали, что его переводят в обычную гражданскую клинику.

По словам Саакашвили, он подвергся физическому и словесному оскорблению, когда его доставили в «корпус криминалов» в пенитенциарное учреждение в Глдани. По словам экс-президента, один из тюремных чиновников сказал ему: «Ну вот, птичка, попал ты к нам в руки», после чего ругался матом в его адрес.

По утверждению бывшего президента, после этого «без предупреждения начали вытаскивать» его сотрудники конвоя. «Несмотря на мой категорический отказ, они вытащили меня из машины (скорой помощи) под матерными криками криминалов, повалили на землю и несколько раз ударили по шее».

«Меня тащили за волосы, и, конечно же, я сопротивлялся, как и в палате, где ко мне подошел представитель медперсонала какого-то неопределенного криминального вида, в это время я действительно толкнул рукой анализатор, потому что они начали делать мне укол без моего разрешения», — сказал Саакашвили, добавив: «Моя реакция была вызвана волнением после всего этого насилия и оскорблений».

В своем письме Саакашвили одобрил решение председателя Единого национального движения Ники Мелия не проводить митинг перед Глданской тюрьмой. «Здесь готовилась и сейчас готовится провокация, направленная на срыв нашего мирного протеста», — написал экс-президент.

Саакашвили также заявил, что в тюрьме Рустави, где он находился в течение 39 дней с 1 октября по вчерашний день, ему отменили встречу с врачами, а также встреча с матерью и детьми. Вчера его семья и адвокаты ничего не знали о местонахождении бывшего президента в течение как минимум одного часа. Сообщения о переводе Саакашвили распространились в СМИ около 18:00, а Пенитенциарная служба до 18:57 не сообщала, куда будет переведен Саакашвили.

Бывший президент Грузии, который в настоящее время является гражданином Украины, тайно прибыл в родную страну в ночь с 28 на 29 сентября этого года. Его задержали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, после того как он разместил в Facebook видео о своем возвращении в Грузию. После ареста Саакашвили объявил голодовку, которая не прекращает по сей день.

Саакашвили и его адвокаты в течение нескольких недель выступали против его перевода в Глданскую тюремную больницу, ссылаясь на угрозу безопасности и ненадлежащее больничное оборудование.

Народный защитник также говорил об аналогичных рисках, заявив, что, несмотря на заявленную готовность администрации учреждения «защищать безопасность любого заключенного», «инфраструктура и окружающая среда учреждения не могут исключать риски словесной агрессии и шума, словесных оскорблений или психологического давления со стороны определенных групп заключенных (в адрес Саакашвили)».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)