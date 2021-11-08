Михаил Саакашвили. Фото с его страницы в Facebook
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Доставленного в Глданскую тюремную больницу Саакашвили заключенные встретили с бранью и матом

08/11/2021 - 23:55
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В видеозаписях, опубликованных различными СМИ с территории, прилегающей к Глданскому пенитенциарному учреждению, слышно, что заключенные тюрьмы ругают и выражаются матом в адрес бывшего президента Михаила Саакашвили, который был доставлен в Гладнскую тюремную больницу 8 ноября вечером из тюрьмы №12 Рустави, несмотря на то, что сам Саакашвили, его врач, семья и адвокаты были против этого.

В Глданской тюрьме содержатся уголовные преступники, часть из которых вину за борьбу с криминальными группировками и плохом обращении с заключенными в 2003-2012 годах, во время правления Единого национального движения, возлагают лично на Саакашвили.

Из-за этого сторонники и адвокаты бывшего президента считали, что перевод Саакашвили в Глданскую тюрьмную больницу содержит риски серьезного психологического давления и физического насилия в отношении него.

Народный защитник также выступает против перевода объявившего голодовку Саакашвили в тюремную больницу в Глдани. По словам омбудсмена, в Глданской тюрьме №8, во дворе которой расположена тюремная больница №18, находятся заключенные, у которых есть конфликт интересов с Саакашвили.

Омбудсмен отметил, что, несмотря на заявленную готовность администрации учреждения «защитить безопасность любого заключенного», «инфраструктура и окружающая среда учреждения не могут исключить риск словесной агрессии и шума, словесных оскорблений или психологического давления (в адрес Саакашвили)» со стороны определенных групп заключенных.

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08/11/2021 - 23:55
6 1 minute read

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