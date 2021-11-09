Киев просит перевести Саакашвили в гражданскую больницу
МИД Украины выразил «разочарование» переводом бывшего президента Михаила Саакашвили в Глданскую тюремную больницу и недостатком надлежащей информации с грузинской стороны.
В заявлении, опубликованном 8 ноября, МИД Украины призвал власти Грузии «немедленно перевести» Саакашвили в гражданскую больницу, где ему будет оказана надлежащая медицинская забота и неотложная помощь.
По сообщению министерства, оно направило официальную ноту Министерству иностранных дел Грузии.
«Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжение, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями», — говорится в заявлении МИД Украины.
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