Киев просит перевести Саакашвили в гражданскую больницу

МИД Украины выразил «разочарование» переводом бывшего президента Михаила Саакашвили в Глданскую тюремную больницу и недостатком надлежащей информации с грузинской стороны.

В заявлении, опубликованном 8 ноября, МИД Украины призвал власти Грузии «немедленно перевести» Саакашвили в гражданскую больницу, где ему будет оказана надлежащая медицинская забота и неотложная помощь.

По сообщению министерства, оно направило официальную ноту Министерству иностранных дел Грузии.

«Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжение, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями», — говорится в заявлении МИД Украины.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)