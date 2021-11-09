МИД Украины, Киеве, фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

Киев просит перевести Саакашвили в гражданскую больницу

09/11/2021 - 15:13
6 Less than a minute

МИД Украины выразил «разочарование» переводом бывшего президента Михаила Саакашвили в Глданскую тюремную больницу и недостатком надлежащей информации с грузинской стороны.

В заявлении, опубликованном 8 ноября, МИД Украины призвал власти Грузии «немедленно перевести» Саакашвили в гражданскую больницу, где ему будет оказана надлежащая медицинская забота и неотложная помощь.

По сообщению министерства, оно направило официальную ноту Министерству иностранных дел Грузии.

«Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжение, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями», — говорится в заявлении МИД Украины.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

09/11/2021 - 15:13
6 Less than a minute

მსგავსი/Related

Кобахидзе: Народный защитник следует за повесткой дня Национального движения

09/11/2021 - 18:07

Народный защитник заявил, что помещение Саакашвили в тюремную больницу оскорбляет его достоинство

09/11/2021 - 14:19

COVID-19 — Все новости Грузии: Выявлен 6 021 новый случай, 3 792 выздоровели, 75 умерли

09/11/2021 - 11:15

Оппозиция начала масштабные акции в Тбилиси

08/11/2021 - 22:30
Back to top button