Элене Хоштария объявила голодовку с требованием перевести Саакашвили в гражданскую клинику

Элене Хоштария, основательница партии Дроа (Пора), заявила на брифинге в законодательном органе после встречи с партиями Лело и Единое национальное движение, что она начинает голодовку в здании Парламента с требованием перевода находящегося в тюремном заключении бывшего президента Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку со дня его задержания в Тбилиси.

Михаил Саакашвили, которого арестовали 1 октября, голодает уже 34-й день дня. Его личный врач, адвокаты и омбудсмен выразили обеспокоенность состоянием его здоровья и требуют, чтобы бывшего президента доставили в гражданскую больницу. Власти заявляют, что в случае необходимости экс-президента переведут в 18-е тюремное медицинское учреждение.

Отметив, что у нее все и сегодня есть «претензии» к бывшему президенту, Хоштария подчеркнула, что то, что происходит вокруг заключения Михаила Саакашвили под стражу и состояния его здоровья, является «садистской и циничной местью в отношении гражданина Грузии и третьего президента».

Она также подчеркнула, что будет продолжать голодовку в Парламенте, в институте, который она не признает, до тех пор, пока Саакашвили не доставят в гражданскую клинику и вопросы о его здоровье «не будут гарантировано сняты».

«Печально, что в 21 веке мы живем в стране, где институты упразднены и захвачены, и нам приходится бороться в таких крайних формах. Однако, если это служит интересам нашей страны, я считаю, что это адекватная и необходимая форма», — сказала она.

На вопрос журналиста, позволит ли ей правящая команда провести голодовку в здании Парламента, Хоштария ответила: «Я не знаю и меня не волнует, что сделает и что позволит Грузинская мечта, в моей стране возможности и права я создаю себе».

Элене Хоштария, которая покинула партию «Европейская Грузия» в декабре прошлого года, в марте этого года основала новое политическое движение «Дроа». Хоштария все равно попала в Парламент по списку Европейской Грузии в результате парламентских выборов 2020 года, но отказалась от депутатского мандата и не подключилась к парламентской деятельности.

Партия Элене Хоштария «Дроа» на выборах в органы местного самоуправления 2021 года по Тбилиси набрала 2,14% голосов, чего было недостаточно для того, чтобы попасть Сакребуло Тбилиси. Она также баллотировалась по мажоритарному округу Глдани, но проиграла в первом туре, набрав 31,17% голосов. Элене Хоштария была названа кандидатом в мэры Никой Мелия в качестве кандидата в заместители мэра в теневом кабинете столицы.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)