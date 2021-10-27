Премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Фото: gov.ge
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Премьер-министр говорит о важности сохранения абхазского языка

27/10/2021 - 19:22
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 27 октября, что «в условиях оккупации региона Абхазия и продолжающейся незаконной политики русификации» правительство страны предпринимает «важные шаги для спасения, защиты и популяризации» абхазского языка.

В заявлении по случаю Дня абхазского языка премьер-министр подчеркнул важность «единых» усилий Тбилиси и Сухуми для сохранения абхазской культурной идентичности, самобытности и развития языка. «Вместе мы должны построить мирное будущее в едином европейском государстве», — заявил он.

Глава правительства также подчеркнул, что у государства есть «особая обязанность» по сохранению и развитию абхазского языка, поскольку он защищен Конституцией. Согласно Конституции Грузии, «государственным языком Грузии является грузинский, а в Автономной Республике Абхазия — также и абхазский».

«Абхазский язык, культура и традиции являются неотъемлемой частью нашей общей, разнообразной культуры и богатством», — сказал он.

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27/10/2021 - 19:22
3 1 minute read

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