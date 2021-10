Виссарион Аплиа называет приглашение в Тбилиси «еще одним коварством»

Глава «Абхазской православной церкви» Виссарион Аплиа заявил, что его приглашение от Патриархии Грузинской Православной Церкви посетить Тбилиси является «еще одним коварством».

В письме от 12 октября Патриархия ГПЦ пригласила Виссариона Аплиа в Тбилиси для обсуждения «проблемных вопросов». Незадолго до приглашения «Абхазская церковь» обратилась к патриархам Грузии и России с просьбой получения независимости от Грузинской Православной Церкви.

Аплиа заявил 21 октября в интервью абхазскому телевидению, что «Этот вопрос не в Тбилиси решается, этот вопрос решается именно там, где было решено сто лет тому назад». «Вот туда будем возвращаться, и там будем разговаривать», — сказал он.

Озвучив обвинения в адрес Тбилиси, Аплиа заявил, что «там где тебя убивают, там где тебя уничтожают, там ехать и разговаривать не следует».

21 октября секретарь Католикоса-Патриарха Грузии Илии II, архиепископ Михаил Ботковели заявил «Civil Georgia», что, хотя содержание обращения «Абхазской церкви» неприемлемо, Патриархия Грузии все равно пригласила Аплиа для начала диалога.

Грузинская Православная Церковь категорически отвергает утверждение о том, что «Абхазская церковь» исторически никогда не была частью Грузинской Церкви, и считает это попыткой исказить церковную историю.

Абхазия является канонической территорией Грузинской Православной Церкви и известна как Цхум-Абхазская или Сухумско-Абхазская епархия, но после конфликта 1992-1993 годов Тбилиси больше не может осуществлять церковный контроль над этой территорией.

Фактический церковный контроль в Абхазии осуществляют «Абхазская православная церковь» и «Священная митрополия Абхазии».

