По заявлению главы Гальского района абхазской администрации Константина Пилия, отсутствие «абхазских паспортов» у этнически грузинского населения Гальского района, которые составляют подавляющее большинство населения, является «катастрофой».

«Мы создаем такую ахиллесову пяту и зачем мы это делаем, мне сложно понять», — сказала Пилия в интервью «Спутник Абхазия» 20 августа.

Из-за отсутствия абхазских документов выпускники Гальских школ не имеют возможности продолжить обучение в «Абхазском государственном университете». По словам Пилия, в этом году из 223 выпускников только 17 продолжили обучение в «Абхазском государственном университете».

По его словам, это в то время, когда на образование уходит больше половины бюджета.

«Я согласен, у кого есть паспорт Грузии, не может рассчитывать на паспорт Абхазии», — сказал Пилия, но добавил, что даже те, кто хочет отказаться от своего грузинского гражданства, не смогут этого сделать. По его словам, тем, кто хочет отказаться от гражданства Грузии и получить «абхазское гражданство», в Грузии отказывают по той причине, что такого государства не существует.

«Этот вопрос надо решать всем вместе. Тот, кто искренне хочет быть гражданином, патриотом Абхазии, ему должен быть дан шанс», — сказала Пилия.

Сухуми лишил т.н. абхазского гражданства большинства жителей Гальского района в 2014-1017 годах, и вместо этого начал выдавать им вид на жительство. Это лишает местных жителей политических прав, в том числе права голоса на местных выборах.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)