Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания и министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: пресс-служба Аслана Бжания
Новости

Аслан Бжания встретился с министрами обороны и финансов России

18/10/2021 - 15:48
3 1 minute read

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания в ходе своего визита в Москву встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и министром финансов Антоном Силуановым.

По информации Министерства обороны РФ, на встрече 13 октября Бжания и Шойгу обсудили военные аспекты российско-абхазского Соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве.

Как сообщает пресс-служба Бжания, Шойгу пообещал, что Москва «и дальше будет уделять достаточно внимания» своей военной базе в оккупированной Абхазии. Стороны также говорили о финансировании модернизации «вооруженных сил» в оккупированном регионе.

15 октября Аслан Бжания встретился с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Как сообщает агентство «Апсныпресс», стороны обсудили вопрос финансового сотрудничества на 2022-2025 годы.

Лидер Абхазии отправился в Москву 8 октября. Он уже встретился с вице-премьером России Маратом Хуснулиным, главой Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько и представителями «Газпрома».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
18/10/2021 - 15:48
3 1 minute read

მსგავსი/Related

54-й раунд Женевских международных дискуссий

15/10/2021 - 19:00

Аслан Бжания находится с визитом в Москве

13/10/2021 - 17:15

В отношении «заместителей министров ВД» и «депутатов» Абхазии ведется расследование

12/10/2021 - 15:36

Трое граждан Грузии, задержанных оккупированным Цхинвали, освобождены

07/10/2021 - 16:55
Back to top button