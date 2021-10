Аслан Бжания встретился с министрами обороны и финансов России

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания в ходе своего визита в Москву встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и министром финансов Антоном Силуановым.

По информации Министерства обороны РФ, на встрече 13 октября Бжания и Шойгу обсудили военные аспекты российско-абхазского Соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве.

Как сообщает пресс-служба Бжания, Шойгу пообещал, что Москва «и дальше будет уделять достаточно внимания» своей военной базе в оккупированной Абхазии. Стороны также говорили о финансировании модернизации «вооруженных сил» в оккупированном регионе.

15 октября Аслан Бжания встретился с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Как сообщает агентство «Апсныпресс», стороны обсудили вопрос финансового сотрудничества на 2022-2025 годы.

Лидер Абхазии отправился в Москву 8 октября. Он уже встретился с вице-премьером России Маратом Хуснулиным, главой Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько и представителями «Газпрома».

