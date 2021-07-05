Гомофобски настроенные граждане сбросили и порвали ЛГБТ флаг с балкона офиса «Тбилиси Прайд», 5 июля, 2021 г.: Фото: скриншот из видео движения «Позор» в Twitter
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МВД начало расследование нападений на офисы движения «Позор» и «Тбилиси Прайд»

05/07/2021 - 16:05
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Министерство внутренних дел Грузии заявило, что начало расследование нападений на офисы движения «Позор» и «Тбилиси Прайд» по статье повреждения или уничтожения чужого имущества. Обе организации были организаторами запланированного на сегодня «Марша достоинства».

По сообщению МВД, участники акции против «Марша достоинства» пытались ворваться в офис движения «Позор» за зданием Парламента, во время чего они повредили рабочее оборудование журналистов. При этом протестующие сбросили ЛГБТ флаг с балкона офиса «Тбилиси Прайд» на улице Ахвледиани и разорвали его, а также повредили инвентарь офиса.

«Министерство внутренних дел осуждает преступления на почве ненависти, включая любые формы насилия в отношении представителей СМИ» и призывает граждан соблюдать порядок и подчиняться «законным требованиям» полиции.

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05/07/2021 - 16:05
5 1 minute read

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