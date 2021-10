Украина вызвала посла Грузии в связи с задержанием Саакашвили в Тбилиси

Пресс-спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что МИД Украины вызвал посла Грузии в Киеве в связи с задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.

Поздно вечером 1 октября Николенко написал в Твиттере, что МИД Украины желает «получить официальную информацию от грузинского дипломата о причинах и обстоятельствах задержания».

Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання громадянина України Міхеіла Саакашвілі в Грузії. До Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 1, 2021

Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, занимает должность председателя Исполнительного комитета реформ Украины. Президент Владимир Зеленский назначил его на этот пост в мае 2020 года.

За этим решением тогда последовали разногласия между Тбилиси и Киевом, которые затянулись на один год. Однако с апреля 2021 года отношения между двумя странами постепенно потеплели.

Реакция Владимира Зеленского

Пресс-спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров написал в Facebook, что президент Украины «обеспокоен этой информацией и тоном прозвучавших в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации».

Никифоров сообщил, что Украина обратиться к грузинской стороне с просьбой «прояснить все обстоятельства и причины, которые привели к необходимости сделать такой шаг в отношении гражданина Украины».

По его словам, в Посольство Украины в Тбилиси пока не поступало официальной информации об задержании Саакашвили.

Обвинения против Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси вечером 1 октября после того, как несколькими часами ранее объявил в Facebook о своем возвращении на родину к местным выборам 2 октября. Он приговорен к шести годам лишения свободы.

Саакашвили, который покинул страну в ноябре 2013 года после окончания его второго президентского срока, разыскивался властями Грузинской мечты по нескольким обвинениям.

В 2018 году бывший президент был признан судом виновным по двум разным делам. В частности, он был приговорен к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани. Михаил Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы по делу избиения бывшего депутата Парламента Валерия Гелашвили.

Михаилу Саакашвили также были предъявлены обвинения в растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении в телекомпанию «Имеди». Экс-президент отрицает все выдвинутые против него обвинения и считает их политически мотивированными.

