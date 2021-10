Депутаты Европарламента о захвате государства и досрочных выборах в Грузии

Депутаты Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель и Петрас Аустревичюс рассказали о своих ожиданиях от местных выборов 2 октября в Грузии на виртуальном круглом столе, организованном сегодня Институтом политики Грузии.

«Сейчас, я думаю, нет никаких сомнений в том, что мы наблюдаем полномасштабный захват государства и в Грузии», — сказала депутат Европарламента Виола фон Крамон, отметив, что Грузинская мечта «очень опасается потерять власть».

Отметив, что «многое поставлено на карту» во время местных выборов 2 октября, депутат Европарламента подчеркнула, что нынешняя политическая обстановка в Грузии «мягко говоря крайне сложна».

«Каждый раз, когда я приезжаю в Грузию, я думаю, что сейчас пик напряженности, но потом я понимаю, что ситуация все больше ухудшается вместо того, чтобы произошла деполяризация», — сказала она.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон сказала, что всегда надеялась, что лица, принимающие решения в Тбилиси, понимают, что они несут ответственность не только за свои партии, но и за свою страну. «Однако у меня все меньше и меньше ощущения, что это действительно так», — добавила она.

Депутат Европарламента Аустревичюс заявил, что выполнение Соглашения от 19 апреля между Грузинской мечтой и оппозицией, в том числе пункта о том, что досрочные парламентские выборы должны пройти, если правящая партия наберет менее 43% голосов на местных выборах, является «обязательным».

По его словам, что, хотя правящая партия и вышла из соглашения в июле, «мы думаем, что апрельское соглашение остается в силе». Депутат Европарламента также отметил, что соглашение «не следует рассматривать как нечто, что может быть сделано по собственному выбору».

Аустревичюс назвал местные выборы 2 октября «выборами доверия» и выразил надежду, что они будут свободными и справедливыми и что их результаты будут приняты политическими партиями.

«Эти выборы проводятся не для удовлетворения некоторых амбиций политической элиты, а для будущего грузин», — отметил он, добавив, что для Грузии было важно доказать, что ее курс на европейскую интеграцию «основан не только на политических заявлениях, но также и о чем-то более осязаемом».

Депутат Европарламента Аустревичюс также затронул тему утечки файлов из СГБ Грузии, которые также содержали записи тайного прослушивания европейских дипломатов.

«Дипломаты ЕС и западные дипломаты не представляют никакой стратегической угрозы для грузинского государства. Таким образом, слушать наших дипломатов и официальных лиц — это признак недоверия к нам», — заявил он, добавив, что «это совершенно неприемлемо, и мы будем повторять это каждый раз, когда будем встречаться с грузинскими политиками».

