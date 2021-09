НПО говорит о манипуляциях перед выборами при поддержке представителей духовенства

Местная неправительственная организация «Институт исследования демократии» (DRI) заявила 15 сентября, что политические субъекты для того, чтобы завоевать благорасположение избирателей, «манипулируют» поддержкой священнослужителей, и отметила, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили вместе с должностными лицами партии продолжает совершать «паломничество» в церквях и монастырях.

На основании информации, размещенной на официальных страницах премьер-министра и правительства Грузии в Facebook, организация заявила, что в мероприятиях по представлению кандидатов в мэры муниципалитетов от Грузинской мечты также участвовали священнослужители в Мцхета-Мтианети, Боржоми, Адигени, Ахалцихе, Аспиндза, Ахалкалаки и Ниноцминда.

По заявлению организации, в рамках предвыборной кампании премьер-министр Ираклий Гарибашвили с 10 сентября посетил несколько храмов, в том числе Троицкую церковь Гергети в Степанцминда, церковь Богородицы в Ацкури, монастырь Святого Пантелеймона Целителя в Абастумани и строящуюся церковь Пасхи в Гори.

«Институт исследования демократии» отметил, что, выступая в монастыре Абастумани, премьер-министр Гарибашвили заявил, что в августе 2018 года процесс восстановления монастыря начался по инициативе и финансовой поддержке основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили.

НПО также отметила, что, как и правящая партия, партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария «За Грузию» также прибегает к «манипуляции» поддержкой священнослужителей, чтобы добиться благорасположения избирателей в преддверии выборов.

В организации подчеркнули, что партия Гахария выдвинула мажоритарных кандидатов и кандидатов из пропорционального списка 1 сентября во дворе церкви Рождества Богородицы в Метехи. Позже, 9 сентября, Георгий Гахария встретился с избирателями в селе Геби, и на встрече присутствовали и представители духовенства.

По заявлению организации, один из лидеров «Лело за Грузию», кандидат на должность председателя Сакребуло Тбилиси Бадри Джапаридзе 2 сентября опубликовал видеоролик предвыборной кампании, который начинается со слов Старого завета и видов на Мцхета и монастырь Джвари.

По той же информации, «7 сентября в социальной сети было распространено видео, на котором отец Илья Эсаратия заявляет, что будет поддерживать Альянс патриотов».

