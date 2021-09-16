АМЮГ говорит о «тотальном контроле»
НПО Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) заявила 16 сентября, что предполагаемые секретные записи Службы госбезопасности Грузии, опубликованные несколько дней назад, свидетельствуют о «тотальном контроле» граждан со стороны Службы государственной безопасности.
АМЮГ осуждает «грубые нарушения неприкосновенности частной жизни» и призывает прокуратуру Грузии провести «своевременное, беспристрастное и эффективное расследование».
АМЮГ также отметила, что неправительственные организации Грузии годами указывали на «безразмерные и неконтролируемые» полномочия Службы государственной безопасности. «Существующее законодательство не защищает частную жизнь человека от незаконного вмешательства», — добавили в организации.
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