Камера наружного наблюдения. Фото: Siarhei Horbach/Unsplash
Новости

АМЮГ говорит о «тотальном контроле»

16/09/2021 - 20:55
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НПО Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) заявила 16 сентября, что предполагаемые секретные записи Службы госбезопасности Грузии, опубликованные несколько дней назад, свидетельствуют о «тотальном контроле» граждан со стороны Службы государственной безопасности.

АМЮГ осуждает «грубые нарушения неприкосновенности частной жизни» и призывает прокуратуру Грузии провести «своевременное, беспристрастное и эффективное расследование».

АМЮГ также отметила, что неправительственные организации Грузии годами указывали на «безразмерные и неконтролируемые» полномочия Службы государственной безопасности. «Существующее законодательство не защищает частную жизнь человека от незаконного вмешательства», — добавили в организации.

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16/09/2021 - 20:55
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