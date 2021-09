Грузинская мечта и партия Гахария обвиняют друг друга в связи с секретными записями

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 15 сентября, что его предшественник Георгий Гахария и его окружение могут быть причастны к предполагаемой утечке скрытых записей о тайной слежке и прослушиваниях из Службы государственной безопасности. За заявлением Гарибашвили последовал ответ партии Георгия Гахария «За Грузию».

Премьер-министр заявил, что следствие рассматривает все версии, в том числе, были ли причастны к утечке секретных записей Гахария и Александр Ходжеванишвили, который был заместителем главы Службы государственной безопасности, когда Гахария был премьер-министром. Брат Александра Ходжеванишвили — Георгий Ходжеванишвили в настоящее время является членом партии Гахария.

«У них, конечно, был доступ к большому количеству информации, и у них был доступ, в том числе к службе прослушивания», — заявил Гарибашвили, добавив: «я не хочу спекулировать по этому поводу… мы все должны дождаться расследования».

Депутат Парламента от партии «За Грузию» Михаил Даушвили в ответ заявил, что цель Грузинской мечты — «найти козла отпущения в лице своего главного соперника». Он обвинил руководство правящей партии в безответственных заявлениях, поскольку они, по его словам, делают «неправильные» намеки в то время, когда расследование еще продолжается.

«Похоже, что сегодня приоритетом правящей партии является то, чтобы остаться у власти, поэтому мы ничего не исключаем», — сказал другой депутат от Гахария Бека Лилуашвили, когда журналист задал вопрос о возможном предъявлении обвинения против Ходжеванишвили.

Вчера партия «За Грузию» потребовала создания парламентской следственной комиссии для расследования дела о секретных записях и привлечения в текущее расследование народного защитника и международных экспертов.

В интервью телекомпании «Формула» 15 сентября Георгий Гахария, в свою очередь, опроверг предположение, что, когда занимал пост главы правительства, он имел доступ к информации о предполагаемых «широкомасштабных» прослушиваниях в отношении иностранных дипломатов, журналистов, учителей и священнослужителей. Гахария также отрицал, что глава Службы безопасности Григол Лилуашвили ставил его в курс дела по поводу масштабов предполагаемых прослушиваний. Однако он отметил, что он получал информацию от Службы безопасности о внутренней и внешней безопасности страны.

Георгий Гахария занимал пост премьер-министра с сентября 2019 года по февраль 2021 года, а Ходжеванишвили служил в Службе безопасности с января 2019 года по март 2021 года. Вскоре после отставки Гахария в отставку подал и Ходжеванишвили.

Глава Службы безопасности Григол Лилуашвили был исполняющим обязанности главы Службы государственной безопасности с января 2019 года и был назначен на свою нынешнюю должность в октябре 2019 года.

По некоторым оценкам, более 3 000 документов Службы госбезопасности просочились в Интернет, и ссылки на них были отправлены также грузинским журналистам. В настоящее время материалы больше не доступны в Интернете, хотя новые подробности из просочившихся документов все еще публикуются в СМИ.

Предполагаемые секретные записи в основном касаются разговоров священнослужителей, однако они также включают разговоры журналистов, представителей гражданского общества, оппозиционных политиков, публичных служащих и иностранных дипломатов.

Не все файлы датированы не точно, хотя большинство из них, вероятно, было подготовлено во время правления Грузинской мечты. Некоторые файлы, в том числе те, которые описывают разговоры посла ЕС Карла Харцеля и посла Израиля Рана Гидора, датированы октябрем и декабрем 2020 года соответственно.

