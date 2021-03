Заместитель начальника СГБ Грузии подал в отставку

Заместитель начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Александр Ходжеванишвили подал в отставку.

Как сообщили сегодня «Civil Georgia» в Службе госбезопасности, Ходжеванишвили ушел в отставку на основании собственного заявления.

Александр Ходжеванишвили был назначен на эту должность в январе 2019 года. Он перешел в ведомство из МВД, где с 2017 года работал начальником Генеральной инспекции.

Ранее, 26 февраля, через неделю после отставки премьер-министра Георгия Гахария, подал в отставку заместитель главы Администрации правительства Бердия Сичинава. Двумя днями ранее, 24 февраля, также ушел в отставку глава Администрации правительства Кахабер Кемоклидзе.

