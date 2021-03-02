Александр Ходжеванишвили, Фото: скриншот из видео на странице правительства Грузии в Facebook
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Заместитель начальника СГБ Грузии подал в отставку

02/03/2021 - 16:22
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Заместитель начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Александр Ходжеванишвили подал в отставку.

Как сообщили сегодня «Civil Georgia» в Службе госбезопасности, Ходжеванишвили ушел в отставку на основании собственного заявления.

Александр Ходжеванишвили был назначен на эту должность в январе 2019 года. Он перешел в ведомство из МВД, где с 2017 года работал начальником Генеральной инспекции.

Ранее, 26 февраля, через неделю после отставки премьер-министра Георгия Гахария, подал в отставку заместитель главы Администрации правительства Бердия Сичинава. Двумя днями ранее, 24 февраля, также ушел в отставку глава Администрации правительства Кахабер Кемоклидзе.

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02/03/2021 - 16:22
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