Продлены ограничения на общественный транспорт, учебный процесс начнется удаленно

По решению Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии от 31 августа, ограничение на движение муниципального транспорта продлено до 13 сентября, а учебный процесс в школах, профессиональных училищах и вузах будет проходить дистанционно до 4 октября. Детские сады не возобновят работу до 4 октября.

Власти приняли решение с учетом сложной эпидемиологической ситуации в стране. Сегодня в стране зарегистрировано 4 778 новых случаев заражения Ковид-19, 79 умерли и 4 753 выздоровели. В настоящее время насчитывается 40 000 активных случаев коронавируса.

Запрет на работу общественного транспорта вступил в силу 14 августа и должен был действовать до 4 сентября.

Примечательно, что в период после 4 октября в школах сел и городов, где уровень заражения упадет ниже 4%, удаленный режим будет снят, и процесс обучения продолжится в очной форме. Однако, по словам министра образования и науки Михаила Чхенкели, даже после этого как частные, так и публичные школы «будут иметь возможность выбирать между очным и дистанционным обучением».

До 4 октября учебный процесс будет осуществляться дистанционно в профессиональных училищах и вузах. Исключение составят студенты медицинских вузов, для которых практическая часть обучения будет начинаться в аудиториях, а теоретическая — дистанционно.

«В ходе этих активностей, как студенты, так и профессора-учителя, которые руководят этим процессом, должны быть вакцинированы дважды», — сказал Михаил Чхенкели.

По словам министра, учебный процесс в школах возобновится с 15 сентября, а университеты начнут учебный год по собственному графику.

С целью распространения Ковид-19 власти начали повторно вводить ограничения в середине августа. В настоящее время ограничены различные виды общественной и спортивной активности, сокращено время работы объектов питания, ношение маски на открытых и закрытых пространствах по-прежнему является обязательным.

