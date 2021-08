Правительство представило план трехнедельных ограничений

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, правительство 12 августа приняло решение ввести дополнительные ограничения.

В частности, согласно решению Координационного совета при правительстве, с 14 августа по 4 сентября на всей территории страны в течение трехнедельного периода будут действовать следующие ограничения:

Будет ограничено движение муниципального транспорта. Ограничение не будет распространяться на междугородний транспорт;

Объекты питания будут открыты до 23:00 вместо полуночи;

Будет ограничена работа детских развлекательных центров;

Полностью ограничиваются фестивали; массовые мероприятия, концерты и спортивные соревнования, кроме тех спортивных соревнований, которые проводятся под международной эгидой.

Согласно решению правительства, занятые в публичном секторе люди по мере возможности будут возвращены на дистанционный режим работы. Та же рекомендация дается частному сектору.

В то же время, по решению правительства, «для максимального расширения вакцинации и увеличения доступности к процессу вакцинации будут привлечены бригады, укомплектованные из военных врачей».

Начальник Оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе заявил сегодня на брифинге, что «максимально будет ужесточен контроль за исполнением действующих правил, в том числе за проведением социальных мероприятий, таких как свадьбы, поминки и т. д.». Соответствующее учреждение будет оштрафовано на 10 000 лари за проведение мероприятия, а в случае его повторения — опечатано.

Георгий Гибрадзе также сообщил, что глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сегодня обратился к Координационному совету с рекомендацией, чтобы с сентября в ресторанах, спа-салонах, фитнес-центрах и других подобных заведениях граждан допускали бы только по справке вакцинации одной дозой или полным курсом, ПЦР тестом, проведенным за последние 72 часа или отрицательным ответом на тест на антигены, проведенным за последние 24 часа. По его словам, совет обсудит этот вопрос и примет соответствующее решение.

Заявление президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге 12 августа, по случаю народного праздника Дидгороба (победа Грузин в 1121 году над турками-сельджуками в Дидгорской битве) подчеркнула важность «единства» и вовлеченности Церкви в борьбе с пандемией.

«Это единство олицетворяла Грузинская Церковь, которая была на первой линии в борьбе с врагом и укрепляла спину народа. Сегодня также важно, чтобы Церковь сыграла свою собственную и чрезвычайно важную роль в этой борьбе за выживание», — сказала президент.

Саломе Зурабишвили также подчеркнула, что Грузинская Церковь всегда выступала за «личностную свободу, выбор и ответственность», но добавила, что «сегодня без благословения трудно представить реальную реализацию дарованной свободы!».

«Таков сегодня вызов и ответственный выбор для Церкви», — сказала президент, добавив, что «мы все должны выиграть эту битву вместе», потому что «мы все будем нести ответственность за завтрашний результат!».

Заявление президента последовало за письмом Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, которое было опубликовано Патриархией 11 августа, в котором говорится, что «вакцинация должна быть добровольной», «положительное или отрицательное отношение» к ней со стороны духовенства не может быть примером, поскольку это часть медицинской сферы и нвыходит за рамки компетенции Патриархии.

«Будет ли прививаться Патриарх, не может быть решающим фактором для других», — говорится в письме.

По состоянию на 12 августа в стране было зарегистрировано 5 128 новых случаев заражения Covid-19, 3 310 выздоровели и 49 умерли. На сегодняшний день подтверждено 466 326 случаев заражения вирусом по всей стране (без учета оккупированных территорий). 412 420 инфицированных уже полностью выздоровели, 6 279 умерли.

При этом вакциной против Covid-19 было вакцинировано в общей сложности 715 919 граждан, из которых только 218 167 были вакцинированы обеими дозами.

Другие подробности о Ковид-19 читайте по этой ссылке.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)