23 гражданина Грузии пока не смогли покинуть Афганистан

Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили заявил на брифинге 16 августа, что правительство Грузии с помощью международных партнеров «активно работает» над эвакуацией 23 граждан Грузии, оставшихся в столице Афганистана Кабуле.

По словам Хвтисиашвили, граждане Грузии, оставшиеся в Афганистане, являются бывшими военнослужащими, 17 из которых работают по контракту в канадских и 6 американских компаниях. По словам заместителя министра, вчера утром они обратились к властям за помощью в возвращении в страну, и что у правительства не было информации об их пребывании там.

По его словам, грузинская сторона с помощью стран-партнеров вчера в два часа дня нашла места на соответствующий рейс для них, но граждане Грузии не смогли попасть в аэропорт из-за сложной ситуации в Кабуле, поэтому украинский рейс вылетел без них. По словам Хвтисиашвили, граждане Грузии, которые находятся в 2 км от аэропорта Кабула, не смогли добраться до аэропорта и в течение ночи, соответственно, следующие три рейса, которыми они должны были улететь, также вылетели без них.

Хвтисиашвили также пояснил, что запланировано еще несколько рейсов из Кабула и международные партнеры все еще готовы эвакуировать граждан Грузии, но пока им удалось добраться до аэропорта.

«Сейчас мы работаем над их переводом с их базы в аэропорт Кабула. Турецкая сторона подтвердила (готовность) нам помочь. Их доставят на бронетранспортерах в аэропорт Кабула, откуда наши партнеры также обеспечат их транспортировку в Грузию», — сказал Хвтисиашвили.

В то же время, по его словам, правительство Грузии также работает над отправкой «отдельного борта» для эвакуации граждан Грузии, для чего в настоящее время ведется работа с «афганским правительством» для получения соответствующих разрешений.

Исламсистско-фундаменталистское движение «Талибан» захватило почти всю страну за короткое время после вывода войск США и их союзников из Афганистана. Утром 15 августа талибы начали входить в столицу Кабул и к концу дня почти полностью без боя взяли город. Поддерживаемый западными странами президент Ашраф Гани покинул страну. СМИ распространили кадры из аэропорта Кабула, где не прекращается поток людей, желающих покинуть страну.

После 20-летней миссии союзники по НАТО решили вывести войска из Афганистана, которые находились там в рамках Миссии твердой поддержки. 21 мая Грузия начала вывод своего военного контингента из Афганистана и завершила его 28 июня.

