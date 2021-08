Премьер: 16 граждан Грузии эвакуированы из Кабула

По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, эвакуированы 16 граждан Грузии, которые оставались в Кабуле и не могли покинуть Афганистан после того, как талибы взяли город под свой контроль.

«Наши граждане в безопасности, они уже в самолете и скоро будут в Грузии!» — написал Ираклий Гарибашвили в Facebook.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила Великобританию, Турцию и Соединенные Штаты Америки за безопасную эвакуацию граждан Грузии из Кабула.

«Учитывая, что ситуация (на месте) по-прежнему очень тревожная, я выражаю солидарность с нашими партнерами, которые проводят процесс эвакуации», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.

Ранее 6 граждан Грузии вылетели из Кабула на венгерском самолете.

Первоначально заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что всего в Кабуле оставались 23 гражданина Грузии, которые работали в канадских и американских компаниях по частным контрактам.

Исламистско-фундаменталистское движение «Талибан» захватило почти всю страну за короткое время после вывода войск США и их союзников из Афганистана. Утром 15 августа талибы начали входить в столицу Кабул и к концу дня почти полностью без боя взяли город. Поддерживаемый западными странами президент Ашраф Гани покинул страну.

После 20-летней миссии союзники по НАТО решили вывести войска из Афганистана, которые служили там в рамках Миссии твердой поддержки. 21 мая Грузия начала вывод своего контингета из Афганистана и завершила его 28 июня.

