Грузия присоединилась к международному заявлению по Афганистану

Грузия присоединилась к совместному заявлению 98 стран и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от 16 августа, которое касается безопасного отъезда желающих покинуть Афганистан после того, как движение Талибан захватила власть в стране.

По словам подписантов, учитывая ухудшающуюся ситуацию с безопасностью, «мы поддерживаем, работаем над обеспечением безопасности и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну».

Согласно совместному заявлению, «те, кто наделены силой и властью по всему Афганистану, несут ответственность — и подотчетны — за защиту человеческой жизни и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка». В нем говорится, что тем, кто желает покинуть страну, следует разрешить сделать это, а дороги, аэропорты и пограничные контрольно-пропускные пункты должны оставаться открытыми.

«Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и достойно. Мы в международном сообществе готовы им помочь»», — говорится в заявлении.

За несколько дней до этого заявления распространялись кадры из аэропорта Кабула, где поток людей, желающих покинуть страну, не прекратился после того, как исламистско-фундаменталистское движение Талибан захватило власть почти во всей стране за короткое время после вывода войск США и союзников из Афганистана.

Талибы начали входить в столицу Кабул утром 15 августа и к концу дня почти полностью без боя заняли город. Поддерживаемый западными странами президент Ашраф Гани покинул страну.

Шокирующие кадры распространяются из аэропорта Кабула, на которых видно, что сотни людей пытаются забраться на борт самолета, чтобы покинуть страну, поскольку сухопутная граница контролируется талибами. Поступали также сообщения о гибели людей в результате хаоса в аэропорту.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)