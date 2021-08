Венгерский самолет вывез из Кабула 6 граждан Грузии

Как сообщил МИД Грузии в ночь с 17 на 18 августа, оставшихся в Кабуле шесть граждан грузии вылетели домой венгерским самолетом. Все шесть граждан, которым удалось покинуть Афганистан, работали в этой стране в американской компании по частному контракту.

При этом, по заявлению ведомства, власти ведет активную работу по всем направлениям, чтобы вернуть оставшихся 17 граждан на родину.

По сообщению министерства, правительство Грузии также рассматривает возможность отправки самолета в столицу Афганистана, что пока не представляется возможным, поскольку в аэропорту Кабула разрешено летать только военным самолетам. По информации МИД, самолет будет отправлен в Кабул, как только будет получено разрешение.

В МИД также отметили, что у них есть постоянный контакт с гражданами Грузии, оставшимися в Кабуле, и что они размещены в безопасном месте.

Вчера заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили заявил, что в Кабуле оставались 23 грузина. По словам Хвтисиашвили, несмотря на то что, власти нашли места для них на четырех рейсах, выполняемых международными партнерами, граждане Грузии не смогли добраться до аэропорта.

