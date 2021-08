БДИПЧ/ОБСЕ о назначении судей Верховного суда Грузии

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) в своем четвертом и заключительном докладе о назначении судей Верховного суда в Грузии заявило, что этап процесса назначения, прошедший в парламенте, по-прежнему не предусматривает достаточных правовых гарантий, что негативно отражается на справедливости и надежности всего процесса.

В докладе, опубликованном 23 августа, говорится, что «недостатки в законодательной базе и в парламентском процессе назначения судей подорвали доверие к надежности и представительному характеру отбора судей Верховного суда, что вызвало критику со стороны общественности как в отношении вопросов по существу, так и процедурных вопросов».

«В целом этим процессам препятствовали отсутствие равных условий и недостатки процесса, которые в конечном итоге поставили под сомнение надежность этих назначений по поводу того, что эти назначения действительно ли основывались на заслугах и проводились ли в соответствии с международными стандартами», — говорится в документе.

Согласно докладу, «несмотря на высокую прозрачность, процессу слушания кандидатов в Высшем совете юстиции мешало создание отличающихся условий для кандидатов, нарушения этикета поведения, существующие внутренние разногласия в Высшем совете юстиции и серьезные проблемы относительно конфликта интересов».

В документе также подчеркивается, что, несмотря на то, что парламентская стадия выдвижения кандидатов «позволила общественности и кандидатам осуществлять контроль над процессом», «все равно не было должным образом гарантировано, что окончательный отбор кандидатов происходил бы на основе объективных, основанных на заслугах критериях».

Согласно докладу, в действующей правовой норме до сих пор отсутствует механизм предотвращения политизации назначения судей Верховного суда, поскольку он дает Парламенту полную свободу одобрять или отклонять любого кандидата без обоснования и соблюдения установленных критериев, что создает дополнительную угрозу независимости и беспристрастности судебной системы и представляет собой нарушение международных норм.

«Недостаточная прозрачность процесса принятия окончательного решения о назначении судей вызвала обеспокоенность по поводу того, были ли выбраны наиболее достойные кандидаты в суд высшей инстанции страны, что, в свою очередь, еще больше угрожает независимости судебной системы», — говорится в докладе.

Говоря о парламентском Комитете по юридическим вопросам, в документе говорится, что «слушание кандидатов проходило в целом в соответствии с правилами и, по большей части, последовательно, хотя плохая посещаемость членов комитета и политический подтекст негативно повлияли на надлежащее восприятие процесса назначения, основанного на принципах объективности и заслугах судей».

В то же время, «хотя председатель оставался в основном нейтральным в соответствии с регламентом Парламента… все же он также сделал несколько заявлений или участвовал в споре, что, по сути, имел партийный оттенок».

В документе также говорится, что «доклад, представленный комитетом на пленарном заседании, не содержал никаких аргументов относительно того, почему он поддержал или не поддержал кандидатов, что вызывало сомнения относительно того, были ли их рекомендации основаны исключительно на объективных критериях».

Кроме того, «тот факт, что двое из трех кандидатов, отклоненных комитетом, были женщинами, получившими более высокие оценки от Высшего совета юстиции, чем некоторые из кандидатов, которых они поддерживали, и комитет не представил аргументов для объяснения этого, что поставило под сомнение отбор, основанный на заслугах кандидатов».

«Хотя этого и не требовалось по закону, тот факт, что такое слушание не проводилось, не сильно повысил доверие к процессу относительно того, что он проходил на основе принципов, основанных на заслугах», — говорится в документе.

Все шесть кандидатов, представленных комитетов на пленарном заседании Парламента, были поддержаны представителями «в основном однородного политического блока, участвовавшего в голосовании».

БДИПЧ/ОБСЕ призывает Парламент и Высший совет юстиции «немедленно остановить процесс отбора кандидатов на оставшиеся пять вакантных мест в Верховном суде до завершения дальнейших реформ судебной системы».

