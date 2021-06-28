Грузия завершила вывод воинских частей из Афганистана, фото: Министерство обороны Грузии
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Грузия завершила вывод воинских частей из Афганистана

28/06/2021 - 13:01
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Как сообщили в Министерстве обороны Грузии 28 июня, с возвращением в Грузию последнего потока 32-го батальона Грузия завершила процесс вывода воинских частей из Афганистана.

По данным Министерства обороны, 32-й легкий пехотный батальон 3-й пехотной бригады Западного командования Грузии в течение шести месяцев служил в составе «Миссии твердой поддержки» под руководством НАТО в Исламской Республике Афганистан.

Грузия начала вывод войск из Афганистана 21 мая после того, как в апреле союзники по НАТО приняли решение вывести из Афганистана свои войска, расквартированные там в рамках Миссии твердой поддержки.

Грузия участвовала в миротворческой миссии под руководством НАТО в Афганистане с 2004 года в рамках различных ротаций. До вывода воинских частей в Афганистане находилось 860 грузинских военнослужащих, а всего в международных миссиях в Афганистане участвовало более 20 тысяч грузинских солдат.

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28/06/2021 - 13:01
19 1 minute read

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