Грузия завершила вывод воинских частей из Афганистана

Как сообщили в Министерстве обороны Грузии 28 июня, с возвращением в Грузию последнего потока 32-го батальона Грузия завершила процесс вывода воинских частей из Афганистана.

По данным Министерства обороны, 32-й легкий пехотный батальон 3-й пехотной бригады Западного командования Грузии в течение шести месяцев служил в составе «Миссии твердой поддержки» под руководством НАТО в Исламской Республике Афганистан.

Грузия начала вывод войск из Афганистана 21 мая после того, как в апреле союзники по НАТО приняли решение вывести из Афганистана свои войска, расквартированные там в рамках Миссии твердой поддержки.

Грузия участвовала в миротворческой миссии под руководством НАТО в Афганистане с 2004 года в рамках различных ротаций. До вывода воинских частей в Афганистане находилось 860 грузинских военнослужащих, а всего в международных миссиях в Афганистане участвовало более 20 тысяч грузинских солдат.

