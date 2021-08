Четыре оппозиционные партии выдвинули единых мажоритарных кандидатов в столице

Четыре оппозиционные партии — «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», «Гирчи – Больше свободы» и «Дроа» — 17 августа представили единых мажоритарных кандидатов в Сакребуло Тбилиси на местных выборах, которые состоятся 2 октября.

В 4 из 10 одномандатных мажоритарных округов столицы указанные партии будут представлять кандидаты от Гирчи, а в остальных округах по 3 кандидата от Европейской Грузии и Дроа. В числе представленных кандидатов только одна женщина.

У Единого национального движения не будет своих мажоритарных кандидатов в масштабах столицы. Партия поддержит представленных кандидатов.

Ниже приводится список единых кандидатов от оппозиции по 10 мажоритарным округам столицы:

Гирчи-больше свободы

Мтацминда — Тенго Киртадзе;

Сабуртало — Борис Куруа;

Дидубе — Ника Мосиашвили;

Надзаладеви — Бадри Григалашвили.

Европейская Грузия

Чугурети — Георгий Нониашвили;

Исани — Бесо Донадзе;

Самгори — Дато Жгенти;

Дроа

Ваке — Бату Кутелия;

Крцаниси — Тамаз Ахобадзе;

Глдани — Элене Хоштария.

В то же время на выборах в органы местного самоуправления 2 октября все четыре партии поддержат на должности мэра столицы, вице-мэра и председателя Сакребуло председателя Единого национального движения Нику Мелия, представителя «Гирчи – Больше свободы» Цотне Коберидзе и учредителя Дроа — Элене Хоштария.

Заявления политических лидеров

Председатель Единого национального движения и кандидат в мэры столицы Ника Мелия призвал своих сторонников поддержать выдвинутых сегодня кандидатов. Он подчеркнул, что «пора объединяться в один кулак» перед «общим», «решающим сражением». «Уверен, что не будет ни одного избирателя ЕНД, который не учтет и не сможет учесть все это», — добавил он.

«Для того, чтобы у вас был выбор на этом референдуме не между плохим и худшим, а между хорошим и плохим, мы предлагаем, вероятно, историческое решение — коалиционное управление», — обратилась к гражданам основательница Дроа, кандидат на должность председателя Сакребуло Тбилиси и мажоритарный кандидат в Глдани Элене Хоштария. Она также приветствовала решение ЕНД «показать сегодня пример того, что я не хочу всего для себя».

Председатель Европейской Грузии Гига Бокерия пояснил, что выборы 2 октября — это не «обычные» выборы, а «шанс вернуть себе возможность быть нормальной, свободной страной и не позволить Бидзине Иванишвили пожертвовать будущим нашей страны и граждан ради своего благополучия».

«2 октября состоится тест легитимности этой власти… Если Грузинская мечта потерпит поражение, в чем я уверен, эта страна снова пойдет на новые выборы и у нее будет шанс что-то изменить», — сказал Зураб Джапаридзе, лидер Гирчи – Больше свободы.

Согласно поправкам, внесенным в Избирательный кодекс в июне на основании Соглашения от 19 апреля, 40 из 50 членов городского Сакребуло Тбилиси будут избраны по пропорциональным правилам, а 10 — по мажоритарной системе. Раньше это соотношение было 25/25.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)